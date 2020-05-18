Политолог: «Смена президента РФ не поможет Украине вернуть Крым»

Крым не вернется в состав Украины ни при каких обстоятельствах, даже учитывая смену президента России. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.

Напомним, что экс-лидер запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев предположил: возвращение полуострова под контроль Киева возможно только при смене президента России.

Также Джемилев отметил, что для такого развития сценария нужно активное участие международного сообщества. В частности, усиление санкций.

- В одной части прогноз Джемилева относительно верен. Пока Владимир Путин является президентом РФ, вопрос Крыма не будет обсуждаться ни на каких площадках, несмотря на санкционное давление. Но лидер меджлиса не прав относительно другого: контур стабильности у нас обозначен, и Крым при любом президенте будет оставаться в составе Российской Федерации. Никакого способа возвращения полуострова в состав Украины не существует, - подчеркнул политолог.

По его словам, украинские политики, в том числе и президенты, часто поднимают тему Крыма, но принадлежность полуострова все меньше обсуждают на международных площадках.

- В общем-то, само международное сообщество все больше углубляется в понимании относительно объективности российского статуса полуострова. Никаких рычагов давления на Россию не существует, санкции неэффективны. В последнее время даже странам ЕС становится все сложнее находить консенсус относительно введения новых ограничений в отношении России, - добавил Владислав Ганжара.

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