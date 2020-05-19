Купание в море и прогулки: Каким был первый день выхода из самоизоляции в Крыму
В Крыму с 18 мая снят режим обязательной самоизоляции для всех жителей полуострова. Многие крымчане вырвались из четырех стен, чтобы вспомнить, как выглядит море.
Особенно много отдыхающих и местных корреспондент «КП-Крым» заметил на набережной в Ялте - обычно это самое популярное место в городе. Да и погода на полуострове за последние дни улучшилась: солнечно, днем до +26 градусов.
Каким был первый день выхода из самоизоляции, смотрите в фоторепортаже «Комсомолки».
Некоторые уже открыли пляжный сезон-2020Фото: Михаил ПАТЛИС
Температура воды у берегов Ялты до +15 градусов, но некоторые уже рискнули окунутьсяФото: Михаил ПАТЛИС
Некоторые магазины на набережной открываются после длительного простояФото: Михаил ПАТЛИС
Хорошая погода - повод устроить фотосессию на фоне крымских красотФото: Михаил ПАТЛИС
Набережная только сейчас начинает оживатьФото: Михаил ПАТЛИС
Солнышко раздевает крымчанФото: Михаил ПАТЛИС
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ИСТОЧНИК KP.RU