2020-05-19T16:22:47+03:00
Общество

Купание в море и прогулки: Каким был первый день выхода из самоизоляции в Крыму

«Комсомолка» прошлась по набережной Ялты вместе с жителями полуострова [фото]
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
На набережной Ялты было много людей, но не так, как до изоляцииНа набережной Ялты было много людей, но не так, как до изоляцииФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

В Крыму с 18 мая снят режим обязательной самоизоляции для всех жителей полуострова. Многие крымчане вырвались из четырех стен, чтобы вспомнить, как выглядит море.

Особенно много отдыхающих и местных корреспондент «КП-Крым» заметил на набережной в Ялте - обычно это самое популярное место в городе. Да и погода на полуострове за последние дни улучшилась: солнечно, днем до +26 градусов.

Каким был первый день выхода из самоизоляции, смотрите в фоторепортаже «Комсомолки».

Некоторые уже открыли пляжный сезон-2020 Фото: Михаил ПАТЛИС

Некоторые уже открыли пляжный сезон-2020Фото: Михаил ПАТЛИС

Температура воды у берегов Ялты до +15 градусов, но некоторые уже рискнули окунуться Фото: Михаил ПАТЛИС

Температура воды у берегов Ялты до +15 градусов, но некоторые уже рискнули окунутьсяФото: Михаил ПАТЛИС

Некоторые магазины на набережной открываются после длительного простоя Фото: Михаил ПАТЛИС

Некоторые магазины на набережной открываются после длительного простояФото: Михаил ПАТЛИС

Хорошая погода - повод устроить фотосессию на фоне крымских красот Фото: Михаил ПАТЛИС

Хорошая погода - повод устроить фотосессию на фоне крымских красотФото: Михаил ПАТЛИС

Набережная только сейчас начинает оживать Фото: Михаил ПАТЛИС

Набережная только сейчас начинает оживатьФото: Михаил ПАТЛИС

Солнышко раздевает крымчан Фото: Михаил ПАТЛИС

Солнышко раздевает крымчанФото: Михаил ПАТЛИС

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим самоизоляции в Крыму с 18 мая будет носить рекомендательный характер

Снят запрет на поездки в междугороднем и межрегиональном сообщении (подробнее)

Режим самоизоляции граждан старше 65 лет в Крыму 2020: Всем сидеть дома

«Комсомолка» рассказывает все о режиме самоизоляции для граждан старше 65 лет в Крыму (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Как в Симферополь тянут воду из Ивановского водозабора
Больница Бахчисарая осталась без света из-за аварии
В Крыму полицейские крышевали притон интимных услуг
Китайцы отправили в Крым 50 тысяч защитных масок
Возможность старта курортного сезона в Крыму 2020 обсудят 26 мая
Нарушителей масочного режима в Крыму будут поджидать казаки
За нарушение масочного режима в Крыму составлено 48 протоколов
За сутки в Крыму 23 человека были направлены в обсерватор
Статистика заражения коронавирусом в Крыму на 19 мая 2020 года в Крыму: 4 человека в реанимации
Через год курортную недвижимость Крыма ждет небывалый спрос
В Крыму выявили 4 новых случая заражения коронавирусом, среди них - медики
Погода в Крыму на 19 мая: без осадков и тепло до +26
В Симферополе рассказали, как записать ребенка в дежурную группу детсада
В Симферополе и Севастополе 19 мая произойдет масштабное отключение электричества
Часть Симферополя и района останется без воды 19 мая
Теперь нужно быть внимательными: Отдыхающие встретили на пляже в Керчи змею
В Крыму возобновили движение по 100 междугородним маршрутам
В Севастополе прошел суд по делу резонансного убийства в баре
В Ялте дерзкий кавказец ограбил дом и уехал на хозяйской «Ниве»
В Крыму 36 тысяч детей получат по 10 тысяч рублей в июне
Последние звонки для крымских школьников пройдут в режиме онлайн
Джемилев предположил, что Крым может стать частью Украины при смене президента РФ
Медикам и соцработникам Крым продлили льготный проезд
Аксенов рассказал, при каких условиях в Крыму могут ужесточить режим самоизоляции
Летние лагеря и кружки при школах в Крыму не будут работать в этом сезоне
В Крыму за сутки выявили 13 человек с коронавирусом
Возложение цветов и зажжение свечей: Как в Крыму почтят память жертв депортации