2020-05-19T18:24:27+03:00
Общество

Поцелуи через маски, а кольца - на перчатки: Как будет проходить роспись в ЗАГСах Крыма

С 19 мая в республике начали принимать заявления на регистрацию брака
Надежда ДАЦЮК
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Средства защиты органов дыхания должны быть обязательноСредства защиты органов дыхания должны быть обязательноФото: Архив "КП"
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С 19 мая в ЗАГСы Крыма можно подать заявление на регистрацию брака. Правда, прием доступен только по предварительной записи на время с 9.00 до 18.00, не учитывая час обеда с 13.00 до 14.00. Предварительно записаться можно по стационарным и мобильным телефонам отделов ЗАГС, а также по их электронным адресам.

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Крыма, госрегистрация барака проходит только в присутствии жениха и невесты. Значит, даже ближайших гостей на церемонию пригласить нельзя. Брачующихся запускают в ЗАГС не раньше, чем за пять минут до начала.

Невеста с женихом должны быть в индивидуальных средствах защиты - обязательно в масках и перчатках. Если перчаток нет, можно просто обработать руки антисептиком.

В ведомстве уточнили, что на регистрацию не допустят тех, кто не надел средства защиты органов дыхания – маски, респираторы или что-то другое.

Есть еще одно правило: нужно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

На вопрос о том, как же тогда скрепят брак поцелуем, в ведомстве утешили: «Им можно». Правда, целоваться придется, видимо, в масках. Да и торжественно надевать кольца на перчатки (если, конечно, с собой нет антисептика для обработки рук).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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