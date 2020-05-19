Что изменилось в Крыму с 18 мая 2020 года: Правила и ограничения из-за коронавируса

С 18 мая Крым перешел на ослабленный режим самоизоляции. 85% всех предприятий, за исключением общепита и туристической сферы, начали работу.

КТО ОСТАЛСЯ ДОМА

Ограничения остались в силе и для граждан в возрасте 65+, страдающих хроническими заболеваниями и детей до 14 лет, которых в общественных местах должны сопровождать взрослые. Работающим пенсионерам, как и прежде, рекомендовано воспользоваться своим правом на больничный лист.

Остальные могут свободно передвигаться по улицам, но при условии соблюдения масочного режима в общественных местах. За нарушение - штраф от 1 тысячи до 4 тысяч рублей.

Школы, колледжи и вузы остаются на дистанционном обучении. Последний звонок прозвенит 22 мая в эфире телеканала «Первый Крымский».

С 18 мая заработали дополнительные дежурные группы в детских садах, поскольку родители дошколят вышли на работу. Количество детей в них ограничено - не более 12 человек. Пересекаться с другими группами на прогулке или при входе в задние запрещено.

Дикретная группа 65+ и хронические больные должны оставаться домаФото: Михаил ПАТЛИС

ТРАНСПОРТ НА ЛИНИИ

С начала недели на маршруты вернулся пассажирский транспорт. Городской в утренние и вечерние часы выходит на линии в полном составе, в дневное время в режиме выходного дня с интервалом движения от 15 до 25 минут. Пригородные автобусы тоже придерживаются графика субботы и воскресенья, наращивая интенсивность перевозок утром и вечером.

Уже открыт ряд направлений из Симферополя, Евпатории, Армянска, Красноперекопска. Количество маршрутов увеличивается по мере поступления заявок от перевозчиков, готовых возобновить работу.

На междугороднем направлении 18 транспортных компаний каждый день выполняют больше 100 автобусных рейсов. В продажу поступает только 50% билетов, поэтому на промежуточных остановках автобус может не останавливаться — нет мест.

- Движение на межрегиональных маршрутах пока не возобновлено, - сообщили КП-Крым в республиканском предприятии «Крымавтотранс». - От перевозчиков заявок не поступало, хотя в направлении Севастополя такая потребность есть.

По графику ходят электрички. Это 53 поезда на 7 маршрутах, включая Севастополь. При этом на все виды пассажирских перевозок в границах региона до 31 мая не распространяется льготный бесплатный проезд.

Проезд для льготников в транспорте остается платным до 31 маяФото: Михаил ПАТЛИС

Железнодорожное и авиационное сообщение с Крымом не прерывалось. Но пассажиропоток упал на 85%. В тоже время идет рост транспортного потока через Крымский мост. На блокпостах продолжают проверку температуры и оснований для въезда на полуостров и выезда в другие регионы. Интенсивность движения выросла на треть - если в 20-х числах апреля через Крымский мост проезжало по 3,5 тысячи машин в сутки, то сейчас уже около 5 тысяч. Причем поток на въезд превышает показатели по выезду транспорта.

Требования к приезжим остались прежними - без крымской регистрации или документов на недвижимость в регионе гости полуострова отправляются на 14 дней в обсерватор. Тоже самое касается прибывших через пункты пропуска на российско-украинской границе на Севере Крыма. Смягчающим обстоятельством служат похороны близкого родственника.

А НАС РАТЬ

Первый же день отмены ограничений на передвижение показал реальную картину с приезжими из других регионов. Часть из них действительно имеет недвижимость, часть приехали погостить у друзей. Некоторые воспользовались рекомендациями в социальных сетях, как обойти запреты и отдохнуть у моря: подделать справку из ЕГРН о наличии квартиры, поскольку с базой Госкомрегистра она не сверяется, вызвать такси на ближайшую к мосту через Керченский пролив заправку, или договориться о трансфере с квартиросдатчиками. Последних никто не ограничивал в аренде жилья на период мер повышенной готовности.

Туристам в Крым официально нельзя, но если есть желание, то можноФото: Михаил ПАТЛИС

Примером для других послужил блогер Михаил Жуховицкий, который с конца апреля популяризирует Крым среди своих подписчиков. Он не только сам нарушает режим самоизоляции, но и приглашает друзей отдохнуть на полную катушку.

- Месяц назад я написал, что надо валить в Крым. Меня услышали около 20 человек. Приехали, радуются жизни, - написал Жуховицкий в соцсетях. - Мост открыт, аэропорт тоже. Нужно показать договор аренды и командировочный. И все, спокойно проходишь. Ребята знакомые приезжали и вчера и сегодня.

Крым замер в ожидании судьбы курортного сезона. Половина населения республики завязана на экономику туризма. Но с 18 мая в гостиничном и ресторанном деле, учреждениях культуры и любых массовых мероприятиях перемен не произошло. Роспотребнадзор неуклонен в своих требованиях и не разрешает даже обустройство летних площадок кафе на открытых территориях.

Возможность проведения курортного сезона в Крыму руководство региона обсудит с Роспотребнадзором 26 мая. Тогда станет понятна картина последствий ослабления режима самоизоляции, и если не будет резкого подъема заболеваемости, власти ждут смягчения рекомендаций санитарно-эпидемического режима для гостиничных объектов. Но и в этом случае речь идет только о внутреннем туризме - принимать постояльцев только с крымской пропиской.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Астраханская область. Режим самоизоляции отменили в субботу. Пропускной режим уже в прошлом, но ношение масок и соблюдение социальной дистанции остаются в силе. Разрешены прогулки и занятия спортом с участием не более двух людей. Разрешена работа парикмахерских, химчисток и магазинов промтоваров с отдельным входом и площадью не более 400 кв. м.

Краснодарский край. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июня начнут работать санатории, у которых есть медицинская лицензия. Людей туда будут доставлять специальными шатлами, а курортный сбор в регионе не будет взиматься до 1 января 2021 года.

Республика Карелия. С 18 мая в Петрозаводске возобновлена работа троллейбусов, но количество пассажиров не должно превышать количество сидений, а все пассажиры и водитель должны носить маски и перчатки. С 20 мая в республике планируется открыть библиотеки, но люди разных возрастов смогут приходить туда только в специально отведенное для них время.

Свердловская область. С 19 мая в поликлиниках региона возобновились плановые приемы (но со всеми мерами безопасности), а также открылись парки и скверы для прогулок (но с соблюдением соцдистанцирования).

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