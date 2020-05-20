Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 мая 2020: На полуостров везут маски из Китая
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 20 мая 2020 года
В Крыму зарегистрировали три сотни заражений коронавирусФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.
КИТАЙСКИЕ МАСКИ
В Крым скоро прибудут 50 тысяч медицинских масок и 50 специальных защитных костюмов из Китая. Их передали полуострову члены Китайской ассоциации друзей Крыма.
Посылка приедет в республику уже совсем скоро, груз распределят по учреждениям здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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