2020-05-20T10:09:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 мая 2020: На полуостров везут маски из Китая

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 20 мая 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму зарегистрировали три сотни заражений коронавирусВ Крыму зарегистрировали три сотни заражений коронавирусФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

КИТАЙСКИЕ МАСКИ

В Крым скоро прибудут 50 тысяч медицинских масок и 50 специальных защитных костюмов из Китая. Их передали полуострову члены Китайской ассоциации друзей Крыма.

Посылка приедет в республику уже совсем скоро, груз распределят по учреждениям здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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