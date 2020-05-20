2020-05-20T11:11:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму продолжает расти

Расслабляться пока не стоит, считают в ведомстве
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму зарегистрировали три сотни случаев заражения коронавирусомВ Крыму зарегистрировали три сотни случаев заражения коронавирусомФото: Андрей АБРАМОВ
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Хотя за минувшие сутки в республике выявили только одного заболевшего, уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму продолжает расти, и расслабляться пока рано, считают в Роспотребнадзоре.

- Уровень заболеваемости имеет тенденцию к росту, несмотря на то, что нет взрывного количества заболевших в последние дни, - подчеркнула руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Мы должны понимать, что ситуация сегодня (один заболевший за сутки. - Ред.) - исключение из правил.

Наталья Пеньковская отметила, что отсутствие взрывного роста заболеваемости - результат введенного режима самоизоляции. Она напомнила гражданам, что, хоть обязательную самоизоляцию и отменили, однако режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса продолжает действовать, а вместе с ним - различные ограничительные меры, например - масочный режим и особые санитарные требования к работающим предприятиям.

Всего в Крыму на сегодняшний день зарегистрировали 299 случаев заражения коронавирусом. Под наблюдением медиков остаются чуть больше тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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