Депутат: «Врачи пожаловались мне на отсутствие коронавирусных доплат, а через час меня вызвали в Следком»

По всей России прокатилась череда скандалов с неполными выплатами президентских надбавок для медиков, работающих с ковидными больными. Не осталась в стороне и Евпатория.

Работники скорой помощи направили депутату местного горсовета Оксане Тараниной коллективное обращение с подписями, в котором врачи требовали выплатить им положенные премии и обеспечить средствами индивидуальной защиты.

Конечно, после того, как запись депутата появилась в соцсетях, чиновники приехали разбираться в Евпаторию.

Разбор полетов прошел 18 мая: на совещание с медиками приехал министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов, руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

- Собрание длилось два с половиной часа. В итоге выяснилось, что выплаты получили не все, контактирующие с коронавирусными больными, но им пообещали перечислить деньги и все-таки предоставить комбинезоны, маски, очки и бахилы (предназначенные для работы с людьми зараженными коронавирусной инфекцией), - рассказала Оксана Таранина.

Буквально через час депутата вызвали в местное отделение Следственного комитета.

- Удивило, что они хотели получить от меня оригинал письма и проверить, не фейковое ли оно. Вместо того, чтобы поднять нужные документы в бухгалтерии скорой помощи и понять, действительно ли были выплачены деньги, - удивляется Таранина.

Копия обращения медиков с их подписями в адрес депутата была размещена в соцсетях, именно ее подлинность теперь проверяют в Следкоме.

Депутат сообщила КП-Крым, что связывалась с медиками вечером 21 мая, и положенные выплаты им не на карту не начислили.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Еще один скандал с доплатами медикам случился в начале мая. Сотрудники керченской «скорой» опубликовали видеообращение в соцсетях, которое дошло до главы Крыма Сергея Аксенова. Врачи пожаловались, что положенную федеральную доплату в полном размере (25 тысяч рублей) получил только один сотрудник. Остальным же начислили надбавки по 300-400 рублей, исходя из фактически отработанного времени с ковидным больным.

Оказалось, что местные власти неправильно поняли указ президента - выплата положена медикам за сам факт контакта с больными ковид, а не за количество отработанного рядом с ними времени. Позже все надбавки пересчитали, и врачи получили их в полном объеме. Во всяком случае, так утверждают в Минздраве.

После истории в Керчи профильный министр неоднократно заявлял в СМИ, что все медики получили причитающиеся президентские надбавки целиком и полностью. Даже видео записали, где коллектив скорой помощи поблагодарил главу Крыма за выплаты.

А вот на следующий день, 21 мая, на сайте прокуратуры РК появилась информация о нарушениях при начислении стимулирующих выплат сотрудникам Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Положенные надбавки не получили 27 врачей, средних и младших медработников, а также водители выездных бригад «скорой помощи». Общая сумма, которую до сих пор не начислили персоналу, составила 347 тысяч рублей.

- По данному факту прокурором Центрального района Симферополя внесено представление с требованием произвести необходимые выплаты, - сообщается на сайте надзорного ведомства.

В Центре медицины катастроф не согласны с выводами прокуратуры. Согласно обнародованному официальному сообщению, еще 20 мая были выплачены все причитающиеся надбавки персоналу «скорой помощи».

- Общая сумма выплат составила более 542 тысяч рублей, что превышает сумму требований прокуратуры более чем на 200 тысяч, - сообщили в ведомстве.

Также в Центре подчеркнули, что выплаты производятся частями, поскольку информация о подтверждении у тех или иных больных диагноза «коронавирус» поступает неравномерно. Следующие выплаты ожидаются в конце месяца.

КОНКРЕТНО

Какие выплаты положены врачам за работу с COVID-19

В соответствии с поручением Президента России и постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 484, медперсонал, оказывающий медицинскую помощь непосредственно коронавирусным больным, а также сотрудники службы скорой помощи, оказывающие помощь таким гражданам, получат выплаты в апреле, мае, июне 2020 года в размере:

80 тысяч рублей в месяц - врачи стационаров;

50 тысяч рублей в месяц - средний медперсонал стационаров и врачи скорой помощи;

25 тысяч рублей в месяц - младший медперсонал стационаров, водители, средний и младший медперсонал «скорой помощи».

Также в документе указано, что надбавки не будут зависеть от количества фактически отработанного времени.

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