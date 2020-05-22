2020-05-22T13:56:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим работы детских садов в Симферополе в 2020 году: Откроется больше дежурных групп

Режим работы детских садов в Симферополе в 2020 году изменился из-за пандемии коронавируса
Надежда ДАЦЮК
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Если родители хотят отвести ребенка в детсад, нужно за сутки предупредить руководство учрежденияЕсли родители хотят отвести ребенка в детсад, нужно за сутки предупредить руководство учрежденияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В связи с тем, что с 18 мая в Симферополе, как и во всем Крыму, открылись многие предприятия, количество дежурных групп в детсадах увеличат. Режим работы детских садов в Симферополе в 2020 году изменился, поскольку количество воспитанников сейчас сократилось в разы.

- У нас в Симферополе работает 64 детсада, они все открыты, принимают детей. Открыты дежурные группы, работает 300 групп, их посещает больше 3 тысяч детей. До коронавируса дошкольные учреждения посещали 16 тысяч детей, - сообщает начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Курова.

По словам чиновника, в одной дежурной группе может быть не больше 12-ти детей. В каждом детсаду сейчас открыто по 3-4 группы, однако их количество могут увеличить до 12-ти.

Если родители хотят отвести ребенка в детсад, нужно за сутки предупредить руководство учреждения. Кроме того, потребуется справка от участкового педиатра.

- Участковый врач осматривает ребенка, чтобы у него не было температуры, простудного заболевания, что он здоров, и может посещать дошкольное учреждение. Раньше для посещения детсада еще требовалась справка по энтеробиозу, но поликлиники выделили врачей, которые сделают этот анализ уже в детсаду. На такой компромисс мы пошли, чтобы родители не стояли в очереди в поликлиниках, - отметила Татьяна Курова.

По ее словам, в этом году в Симферополе планируют открыть шесть новых детсадов и принять больше шести тысяч дошколят.

В пресс-службе администрации крымской столицы также сообщили, что комплектование групп в муниципальных бюджетных учреждений общеразвивающего вида и компенсирующего вида пройдет с 1 июня по 31 августа 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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