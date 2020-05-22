2020-05-22T15:42:50+03:00
Экономика

Автобусное сообщение в Крыму возвращается к обычному расписанию

Межгород и пригород уже на линиях, с 25 мая возобновятся рейсы в Севастополь
Анна КИРИЕНКО
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Пассажирский транспорт возвращается к нормальному графикуПассажирский транспорт возвращается к нормальному графикуФото: Михаил ПАТЛИС
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С сегодняшнего дня городской, пригородный и междугородний пассажирский транспорт в Крыму возвращается к работе в нормальном режиме. Ограничения на межрегиональные маршруты между автостанциями Крыма и Севастополя снимаются с 25 мая.

С 18 мая автобусы и маршрутки вернулись на линии в утренние и вечерние часы. В дневное время транспорт ходил в режиме выходного дня с интервалом движения от 15 до 25 минут. Пригородные автобусы тоже придерживались графика субботы и воскресенья, наращивая интенсивность перевозок утром и вечером. Междугороднее направление налаживалось по мере поступления заявок от перевозчиков, готовых возобновить работу. Однако в продажу поступало только 50% билетов, чтобы соблюсти интервал между пассажирами в салоне автобуса.

- Это требование снято, - сообщили КП-Крым в республиканском предприятии «Крымавтотранс». - Мы рекомендуем пассажирам соблюдать социальную дистанцию в зданиях автостанций и возле билетных касс, и в местах посадки в автобус. Кроме того, до 31 мая в Крыму обязательный масочный режим в общественных местах, в том числе в транспорте.

За время вынужденного простоя тотальной дезинфекции подверглись 16 крупных автостанций Крыма. Для этого на помощь «Крымавтотрансу» пришли силы МЧС. В небольших транспортных павильонах санобработку проводят сотрудники предприятия.

- Ежедневно все контактные поверхности обрабатываются трижды, и вполне возможно частота дезинфекции будет увеличена в связи с выходом в рабочий режим, - отметили в «Крымавтотрансе».

Изменения по транспорту внесены в указ главы Крыма Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности к ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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