В Симферополе благодаря карантину сэкономили на льготниках порядка 3 миллионов рублей

«Комсомольская правда - Крым» пытается выяснить, сколько денег власти не истратили на питание детей-льготников в детских садах из-за карантина и куда же пойдут эти средства.

Напомним, к нам в редакцию обратилась жительница Симферополя Иванна Разумовская, которая воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Дети этой категории имеют право посещать детский сад бесплатно и получать там горячее питание за государственный счет. Однако из-за коронавируса все детские сады перешли на режим работы дежурных групп, и в течение полутора месяцев, пока длились нерабочие дни и режим самоизоляции, большинство малышей-льготников находились дома вместе с родителями.

Сухие пайки, в отличие от школьников, им вместо бесплатного питания не выдали. Так куда же пойдут эти деньги, заложенные в бюджете еще до пандемии коронавируса? Иванна Разумовская не смогла добиться внятного ответа от чиновников и обратилась за помощью к журналистам.

Мы направили запросы в профильные ведомства. В Министерстве труда и социальной защиты РК сразу открестились: мол, сухпайки и детские сады - не наш профиль, обращайтесь в Минобразования.

Бесплатное питание в детских садах положено детям 5 льготных категорийФото: Мария ЛЕНЦ

Ответа от министерства мы все еще ждем, а вот в управлении образования города Симферополя уже рассказали нам все о ситуации с детсадовцами-льготниками в крымской столице. Оказывается, исходя из имеющихся указов и постановлений, предусмотренные на питание детям денежки просто… запишут как сэкономленные.

ВСЕ РАВНЫ, НО ЭТО НЕ ТОЧНО

Бесплатно в детские сады ходят малыши пяти льготных категорий:

- дети-инвалиды;

- дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей;

- дети с туберкулезной интоксикацией;

- дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

- дети, один из родителей которых является инвалидом 1 или 2 группы.

На момент введения режима самоизоляции из-за коронавируса таких малышей-льготников в крымской столице было 1714. По данным управления образования города Симферополя, на питание для них ежемесячно выделялось 2,8 миллиона рублей (летом – чуть меньше, так как некоторые дети реже посещают детские сады в этот период).

Из-за угрозы коронавируса с конца марта одни дошкольные учреждения закрылись вообще, другие – работали только в режиме дежурных групп. Попасть в такую группу можно было только в том случае, если оба родителя заняты на системообразующих предприятиях и предоставят справки с работы. Соответственно, львиная доля детей-льготников сидела дома с родителями в течение полутора месяцев – и упомянутые миллионы, заложенные в бюджете, не тратились.

И школьники, и дошкольники получали обеды за счет государства. Но на одни решили сэкономить, а на других - нетФото: Мария ЛЕНЦ

При этом школьникам, которые до введения режима самоизоляции точно так же получали бесплатное горячее питание за бюджетный счет, решили выдавать взамен сухие пайки или денежную компенсацию.

Это утверждено пунктом 12.1 приказа главы Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» (соответствующие изменения внесли в указ 27 марта).

Сухие пайки или денежную компенсацию в соответствии с этим документом получили:

- все учащиеся 1-4 классов;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети с ОВЗ;

- дети из малоимущих и многодетных семей.

По поводу дошкольников в указе не сказано ничего. Выходит, что школьникам с ОВЗ сухпайки положены, а детсадовцам с этим же статусом – нет. И тех, и других до введения режима самоизоляции кормили за государственный счет, но об одних вспомнили и включили пункт в указ главы РК, а других – забыли. Детсадовцы, по мнению крымского правительства, меньше едят и не нуждаются в господдержке?..

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ

Как разъяснили в симферопольском управлении образования, упомянутые 2,8 миллиона, заложенные на еду для дошколят-льготников, перечисляют в детские сады не сразу, а по факту поставки продуктов.

- При отсутствии поставки - бюджетные средства не перечисляются на счета образовательных учреждений, то есть утвержденная на год сумма расходов является плановыми значениями, утвержденные средства не поступают сразу на счета учреждений, - разъясняет КП-Крым замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина. - Согласно поручению Главы Республики Крым о первоочередном финансировании расходных обязательств социально значимого характера, а также в связи с низкими показателями поступления доходов в бюджет города Симферополя по итогам года расходная часть бюджета будет уменьшена на сумму экономии средств.

Если перевести с чиновничьего на русский, то порядка трех миллионов, которые не потратили в Симферополе на льготников в течение карантина (не положено ведь по указу), просто запишут в графу «сэкономлено» и никуда перераспределять до конца года не планируют.

При этом в управлении образования отмечают, что в случае, если детсадовцев добавят в перечень получателей сухпайков, администрация займется их выдачей.

- По факту внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты вопрос может быть рассмотрен в установленном порядке, - заключает Татьяна Сухина.

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