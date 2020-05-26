Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 26 мая 2020 года: Еще трое человек за сутки

В Крыму на 26 мая выявлено еще трое больных коронавирусом. Общее количество зараженных выросло до 349 человек.

Двое из троих инфицированных выявлены в уже известных очагах и один прибыл из-за границы.

- Двое в Симферополе и Алуште - это старые очаги, - сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Еще один в Симферополе выявлен у гражданина, который прибыл из-за границы и находился под наблюдением на самоизоляции. На 10-й день у него взяли материал на анализ, и он дал положительный результат.

Из 349 случаев, зарегистрированных в настоящее время, 186 продолжают лечение в инфекционных стационарах Евпатории, Ялты и Симферополя. У 129 болезнь протекает в средней степени тяжести, 53 больных находятся в удовлетворительном состоянии, 4 - в тяжелом.

- Трое находятся в 7-й горбольнице Симферополя на не инвазивной ИВЛ и один в Евпатории на инвазивной вентиляции легких, - уточнил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

Из 11 умерших от коронавируса официально причина смерти covid-19 установлена в 3 случаях.

Под медицинским наблюдением в республике пребывают 2260 человек, из них 1215 на домашней самоизоляции и 315 в условиях стационара. Еще 183 человека проходят лечение от пневмонии, из них 9 находятся в тяжелом состоянии.

В обсерваторах изолированы 726 человек.

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