2020-05-30T13:41:29+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 30 мая 2020 года: За сутки выявлено шесть новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 30 мая 2020 составило 375 человек
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Врачи делают все возможное для спасения заболевших.Врачи делают все возможное для спасения заболевших.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Крыму на 30 мая зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: один при обращении в учреждение здравоохранения, остальные по итогам эпидемиологического расследования. Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение. .

- На текущий период в республике зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции, - сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По официальным данным 27 заболевших привезли инфекцию из-за зарубежных поездок, 74 - из различных регионов нашей страны и те, кто с ними контактировал. Так же 261 случай коронавируса выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с теми, у кого был в лаборатории подтвержденный грозный диагноз. 13 заболевших показал лабораторный скрининг людей, которые считали себя совершено здоровыми.

29 мая крымские врачи выписали 12 пациентов, которые успешно выздоровели после covid-19. В общей сложности за все время пандемии медикам Республики Крым удалось вылечить от опасного инфекционного заболевания 229 человек. Но, к сожалению, не удалось спасти 11 человеческих жизней.

На полуострове эпидемобстановка улучшилась, поэтому через пару недель крымчане смогут отдохнуть в местных здравницах. Когда же в Крым смогут приехать туристы из других регионов России пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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