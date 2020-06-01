Пожелания смерти жителям Крыма от украинского журналиста приравняли к экстремизму

Высказывание украинского телеведущего Остапа Дроздова можно было бы приравнять к статье об экстремизме УК РФ. Такое мнение высказал КП-Крым политолог Владислав Ганжара.

Ранее львовский журналист позволил себе резкие высказывания на YouTube-канале в отношении жителей Крыма и Донбасса. Он пожелал им смерти и заявил, что является сторонником водной и энергетической блокады Крыма.

- Такое заявление можно рассматривать как прямой призыв к смерти огромного количества людей. Это должно преследоваться в любом нормальном правовом государстве, согласно Уголовного кодекса, поскольку высказывание журналиста носит прямой экстремистский характер, - отмечает политолог Ганжара.

По словам эксперта, никаких последствий для львовского блогера не последует, поскольку подобные высказывания поддерживаются государственными институтами на Украине.

- Для нас это заявление лишь является следствием болезни, которой заражено украинское общество. Для Украины это на самом деле страшно, ведь Дроздов говорит о смерти в отношении даже собственных граждан (на Донбассе). В таком аспекте мы понимаем, что поляризация и противоречия будут охватывать Украину все больше и больше, - заключил эксперт.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт: Решение Путина запретить иностранцам покупать земли в Крыму не обернется новыми санкциями

Киев собирается отменить указ президента РФ, а США грозятся отреагировать (подробнее)

«Только в больных головах»: В Крыму раскритиковали очередной план Киева по «возвращению» полуострова

Жители Украины прекрасно отдают себе отчет, что Крым - это часть Российской Федерации (подробнее)