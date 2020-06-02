Неправильно заполнили заявления: 6 тысяч семей Крыма остались без выплат на детей

Основная причина отказа в государственной материальной помощи на детей в Крыму - не правильно заполненные родителями заявления.

Данные документов о рождении вносятся ошибочно в непредназначенные для этого поля, а данные банковских реквизитов не совпадают с данными заявителя, при том, что средства должны поступить именно родителю ребенка.

Заявления на единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет стали принимать в отделениях Пенсионного фонда и на портале Госуслуг с 15 мая. Дополнительных справок от гражданина не требуется. Нужно внести в уже составленный формуляр данные документов одного из родителей, на банковский счет которого поступят деньги, и данные на ребенка, включая СНИЛС и свидетельство о рождении.

Как оказалось, у родителей возникли сложности и из 135 тысяч заявлений около 6 тысяч пришлось забраковать.

- Прежде, чем заполнять заявления, нужно внимательно его прочитать и внести только те данные, которые требуются, - отметила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по РК Людмила Пупышева. - Если это графа для номера актовой записи, не нужно туда вводить серию и номер свидетельства о рождении ребенка. Если заявление подается от имени мамы, то и расчетный счет получателя должен быть указан от имени мамы, а не какого-то третьего лица, и, тем более, организации.

По 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет перечисляет федерадбный бюджетФото: Михаил ПАТЛИС

По расчетам Минтруда и соцзащиты Крыма, под единовременную выплату из федерального бюджета по 10 тысяч рублей попадали почти 180 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет. Однако уже выплачены деньги на 189 тысяч детей, и срок подачи заявлений закончится только 1 октября.

Также по 10 тысяч рублей в Крыму получат дети в возрасте от 16 до 18 лет. С 1 июня заявления на их выплату стали принимать в МФЦ и на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Схема заполнения документов такая же, как и в предыдущем случае - вносятся данные одного из родителей, авторизованного на портале Госуслуг, и его же банковские реквизиты.

Распространенная ошибка - в графе «банковская карта» заявитель указывает номер карточки вместо расчетного счета, и не правильно указывает дату регистрации по месту проживания.

На региональные выплаты по 10 тысяч в Крыму рассчитывают 36 тысяч детей. Первые деньги поступят уже в этом месяце.

Пособия предусмотрены на детей от 0 до 18 летФото: Михаил ПАТЛИС

Через портал Госуслуг и отделения МФЦ с июня можно обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Заявление подает один из родителей, зарегистрированный в Республике Крым, а ежемесячный доход семьи в пересчете на каждого члена не должен превышать 10 748 рублей. Оба родителя должны быть официально трудоустроены или состоять на учете в Центре занятости.

Размер пособия составляет половину от регионального прожиточного минимума, или 5 612,5 рублей на каждого из детей. При заполнении заявления нужно указывать полную и достоверную информацию. Все подтверждающие документы и сведения органы соцзащиты запрашивают самостоятельно.

Исключение составляют сведения о рождении ребенка при регистрации записи акта о рождении ребенка за пределами Российской Федерации.

Напомним, в Крыму на социальные выплаты запланировано 17,8 миллиарда рублей. Средства господдержки получат 594,5 тысячи человек.

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