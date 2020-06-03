Сколько стоит обучение в вузах и техникумах Крыма в 2020 году

Пока выпускные экзамены в школах Крыма еще не начались, будущие абитуриенты изучают цены на обучение. Легче придется выпускникам 9-х классов: им не нужно сдавать ЕГЭ, а поэтому прием документов в училища и техникумы начнется с 20 июня.

«Комсомолка» подобрала самые популярные вузы и направления для поступления в учебном году 2020.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Алексей Гусев, ответственный секретарь приемной комиссии КФУ:

В основном популярны наши медицинские специальности (стоматология и лечебное дело), юриспруденция, экономика, реклама и пиар. Цена у нас останется примерно на уровне прошлого года.

Очная форма обучения по направлениям менеджмент, экономика, управление персоналом и государственное муниципальное управление в Таврической академии КФУ стоить 110 тысяч рублей за год.

Такая же стоимость обучения по направлениям юриспруденция, туризм, гостиничное дело, направлениям «реклама и связи с общественностью», журналистика, издательское дело.

Большой популярностью в Крыму пользуется и Медакадемия им. С. И. Георгиевского, куда поступает много иностранцев. Конечно, заочной формы обучения в вузе нет. Годовая стоимость направления лечебное дело - 155 тысяч рублей, стоматологии - 162 700, педиатрии - 140 100, фармации - 119 900 рублей.

В Керченском государственном морском технологическом университете (КГМТУ) КП-Крым сообщили, что цены на обучение в этом году могут вырасти на 10%.

Актуальные расценки можно узнать с 9 июня. Пока же приходится ориентироваться на цены прошлого года, прибавив к ним небольшой процент.

Так, 100 тысяч рублей стоит год обучения на бакалавриате по специальностям: «экология и природопользование», «электроэнергетика и электротехника», «технологические машины и оборудование», «продукты питания животного происхождения», «водные биоресурсы и аквакультура».

Чуть дешевле – 90 тысяч рублей – придется заплатить за обучение по направлениям «экономика» и социальная работа.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Крымский инженерно-педагогический институт (КИПУ) курирует Министерство образования РК, а Крымский университет культуры, искусств и туризма (КУКИиТ) подчинен местному Минкультуры.

Самые популярные направления в КИПУ - это экономика, филология английского языка, информатика, психология и машиностроение. Стоимость обучения по этим специальностям варьировались на уровне 80-100 тысяч в 2019 году за очное обучение, а приказ с обновленными расценками скоро появится на сайте вуза. Они могут вырасти до 10%.

В КУКИиТе популярные направления - туризм (86 400 рублей в год), хореографическое искусство, музыкально-инструментальное искусство, вокальное искусство и дизайн (173 560 тысяч рублей в год).

ТЕХНИКУМЫ

В Судомеханическом техникуме КГМТУ готовят специалистов среднего звена, куда могут поступать выпускники после 9 класса. Цена годового обучения варьируется от 55 тысяч до 80 тысяч рублей:

Сварочное производство - 60 тысяч;

Судостроение, монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов - 70 тысяч;

Эксплуатация судовых энергетических установок, эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики – 80 тысяч.

Экономика и бухгалтерский учет – 55 тысяч.

К этим ценам нужно прибавить еще 10% стоимости, поскольку в вузе анонсировали небольшое подорожание образовательных услуг.

В Симферопольском автотранспортном техникуме на очной форме обучения цены варьируются от 85 до 90 тысяч рублей за год, на заочной цены ниже - всего 35 тысяч.

Самые популярные специальности, которые выбирают девятиклассники – техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, организация перевозок и управление на транспорте, строительство и эксплуатация городских путей сообщения (85 тысяч рублей в год), также обучаются на мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей (90 тысяч рублей в год).

Симферопольский техникум железнодорожного транспорта и промышленности в 2020 году поднял цены на обучение по некоторым специальностям более, чем в два раза.

Так, если в прошлом году учеба по направлению «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» стоила 42 тысячи, то сейчас придется заплатить 103 тысячи 180 рублей.

Точно такая же цена установлена для тех, кто будет учиться по направлениям «строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», «техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных машин и оборудования», «организация перевозок и управления на транспорте».

Желающим стать билетными кассирами учеба обойдется дешевле – всего 15 420 рублей в год.

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