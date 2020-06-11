2020-06-11T16:30:49+03:00
Общество

Аксенов объяснил, что меняется в Крыму с 15 июня 2020 года: Заработают кафе, отменяется обсервация для приезжих

Полный список изменений в Крыму с 15 июня 2020 года
Надежда ДАЦЮК
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На въезде в Крым проводят термометриюНа въезде в Крым проводят термометриюФото: Михаил ПАТЛИС
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Глава Крыма Сергей Аксенов внес поправки в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым». Чтобы у крымчан не возникало вопросов, глава региона разъяснил основные нововведения.

1.Отменяется обсервация для приезжих

- С 15 июня на территории республики полностью отменяется режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию полуострова из других субъектов Российской Федерации, - заявил Аксенов.

При этом сохраняется обязательная обсервация для приезжающих из-за рубежа, в том числе и из Украины.

Приезжающие на полуостров не должны сдавать тесты на коронавирус, но на железнодорожном вокзале, в аэропорту Симферополя и на Крымском мосту будут проводить термометрию и осматривать приезжих на признаки ОРВИ.

2. Масочный режим сохраняется

Глава Крыма напомнил, что масочный режим в общественных местах и транспорте сохраняется, поскольку еще есть угроза заражения коронавирусом.

3. Возобновляется льготный проезд, транспорт будет ездить по обычному графику

Общественный транспорт в Крыму с 15 июня снова будет работать по тому графику, который был введен до коронавирусных ограничений. Льготные категории граждан будут ездить бесплатно.

4. Детские сады заработают в обычном режиме

Во время ограничений в дошкольных учреждениях работали только дежурные группы. Детей могли отдавать только те родители, которые продолжали трудиться в период карантина. Кроме того, было ограничено количество воспитанников в группе. С 15 июня все эти ограничения снимаются.

5. Запускаются заведения общепита, спортзалы и музеи

Снова можно будет ходить в кафе, рестораны и столовые (а не только на летние площадки заведений), начнут работать музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа.

Кроме того, разрешаются индивидуальные тренировки в тренажерных залах и фитнес-клубах, открываются детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников, солярии, а также салоны для снижения веса и похудения.

Аксенов отметил, что не указанные в перечне сферы предпринимательства пока останутся закрытыми, под запретом и массовые мероприятия.

6. Открываются отели и санатории. Но только для крымчан

Опция бронирования мест отдыха в Крыму уже доступна, с 15 июня они начнут принимать местных, а с 1 июля – приезжих из других регионов России. Глава Крыма подчеркивает, что эпидемиологическая ситуация в республике стабильная и контролируемая, потому и были приняты такие решения. Но власти продолжают развивать систему здравоохранения.

- Безусловно, работа всех разрешенных видов деятельности будет осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Беспрекословное выполнение всех санитарных требований будет на особом контроле, - подчеркнул Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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