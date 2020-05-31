Отельеры: Курортный сезон в Крыму 2020 фактически начнется лишь с июля

Несмотря на угрозу коронавируса, россияне не забывают, что лето - время отдыха на море. Туристы жаждут приехать в Крым, как только это позволят сделать федеральные и республиканские власти.

«Комсомолка» уже писала, что власти Крыма разрешат россиянам из других регионов страны селиться в отелях и пансионатах не раньше, чем с конца июня. Но туристы даром времени не теряют и активно бронируют номера на июль и август.

По информации председателя Ассоциации малых отелей (АСМОК) Крыма Наталии Стамбульниковой, мини-отели и пансионаты забронированы в два месяца на 70%. При этом цены на проживание останутся на уровне двухгодичной давности.

Высокий спрос на отдых в Крыму этим летом отмечает и исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.

- Ажиотаж был хороший на путевки в Крым. У нас были хорошие цифры по бронированию и в мае, и в июне. Но, к сожалению, все отменилось из-за коронавируса. Сейчас многие отельеры переносят бронь клиентов на июль, август и сентябрь этого года, либо уже на следующий год. Все хотят сохранить своих клиентов, поэтому зачастую не повышают цены, - рассказала КП-Крым Возная.

Она уверена, что июнь полностью потерян для Крыма в части туризма, несмотря на разрешение пансионатов принимать жителей полуострова.

- Максимум 1-2% крымчан согласятся заселиться в пансионат или отель в Крыму - это смешная цифра. Плюс ко всему, у крымчан совершенно иные финансовые возможности, нежели у туристов с материка. Разрешить заселяться в отели только крымчанам в июне - все равно, что фактически перенести на месяц курортный сезон, - отметила глава туристической ассоциации.

В свою очередь глава Комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк затруднился спрогнозировать число туристов, которые посетят Крым в этом году.

- Курортный сезон в этом году состоится, но только тогда, когда коронавирусная эпидемия пойдет на спад. Сейчас мы даем возможность открыться крупным санаторно-курортным объектам, затем подумаем и о малых. Всему свое время, торопиться в таком вопросе нельзя, речь идет о здоровье людей целого региона и России, - пояснил КП-Крым Черняк

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристический сезон в Крыму 2020: Стало известно, когда заработают санатории и гостиницы

Запуск организаций и объектов для отдыха будет проходить в три этапа (подробнее)

С 1 июня в Крыму начнут работать кафе, с 15 июня отели будут принимать отдыхающих

Снятие ограничений на отдых в гостиницах касается только самих жителей полуострова (подробнее)

В ожидании дорогого туриста: Сколько будет стоить курортный сезон в Крыму 2020

Отели не готовы повышать цены, но туристы хотят элитные апартаменты (подробнее)