2020-05-30T20:39:42+03:00
Общество

В Крыму запустят электронную систему учета туристов

Власти считают, что регистрация приезжих пойдет на пользу их же безопасности
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Все туристов возьмут на учет.Все туристов возьмут на учет.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Республике Крым хотят брать на учет всех приезжающих.

- Запланировано создание электронной системы учета и регистрации пребывающих в Крым на основании использования портала Госуслуг или специально созданного програмного обеспечения, - сообщили в пресс-службе Министерством курортов и туризма Республики Крым.

В ведомстве отметили, что благодаря такой переписи станет известен, не только объем реального турпотока и географии размещения гостей, но также появятся дополнительные гарантии безопасности как для отдыхающих, так и для самих крымчан в нынешней ситуации.

Время на создание такого ноу-хау есть, ведь пока непонятно, когда же Крым будет открыт для туристов.

На сегодняшний день крымские власти обнародовали проект по началу работы санаторно-курортного и гостиничного комплекса, предусматривающий три этапа.

Первый этап, если позволит санитарно-эпидемическая обстановка стартует не ранее 15 июня. В регионе заработают организации, у которых есть действующая медицинская лицензия на оказание услуг медпомощи при санаторно-курортном лечении и медреабилитации. Поправлять свое здоровье в здравницах будут исключительно жители Крыма.

Второй этап предполагает открытие гостиниц и отелей. Стартует он не раньше, чем через две недели после первого, то есть в конце июня. Вот тогда то, возможно и будет одобрен туризм из других регионов России.

Время старта третьего, когда Роспотребнадзор смягчит свои требования к гостиницам, отелям, точкам общепита, развлекательным учреждениям и так далее, зависит от итогов двух предшествующих этапов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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