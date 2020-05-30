В Крыму запустят электронную систему учета туристов
В Республике Крым хотят брать на учет всех приезжающих.
- Запланировано создание электронной системы учета и регистрации пребывающих в Крым на основании использования портала Госуслуг или специально созданного програмного обеспечения, - сообщили в пресс-службе Министерством курортов и туризма Республики Крым.
В ведомстве отметили, что благодаря такой переписи станет известен, не только объем реального турпотока и географии размещения гостей, но также появятся дополнительные гарантии безопасности как для отдыхающих, так и для самих крымчан в нынешней ситуации.
Время на создание такого ноу-хау есть, ведь пока непонятно, когда же Крым будет открыт для туристов.
На сегодняшний день крымские власти обнародовали проект по началу работы санаторно-курортного и гостиничного комплекса, предусматривающий три этапа.
Первый этап, если позволит санитарно-эпидемическая обстановка стартует не ранее 15 июня. В регионе заработают организации, у которых есть действующая медицинская лицензия на оказание услуг медпомощи при санаторно-курортном лечении и медреабилитации. Поправлять свое здоровье в здравницах будут исключительно жители Крыма.
Второй этап предполагает открытие гостиниц и отелей. Стартует он не раньше, чем через две недели после первого, то есть в конце июня. Вот тогда то, возможно и будет одобрен туризм из других регионов России.
Время старта третьего, когда Роспотребнадзор смягчит свои требования к гостиницам, отелям, точкам общепита, развлекательным учреждениям и так далее, зависит от итогов двух предшествующих этапов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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