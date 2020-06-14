2020-06-14T14:21:54+03:00
Общество

Сотни посетителей за два дня: В Крыму после полугода простоя открылся сафари-парк «Тайган»

В парке соблюдается масочный режим и до июля посмотреть на львов могут только крымчане
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Парк львов "Тайган". Фото: Блог olegzubkovПарк львов "Тайган". Фото: Блог olegzubkov
Изменить размер текста:

Единственный в России крымский сафари-парк «Тайган» за два дня посетили уже сотни гостей - пока это только местные жители, рассказал КП-Крым директор парка Олег Зубков.

«Тайган» был закрыт полгода и торжественно открыл свои двери для любителей животного мира 12 июня - в День России.

- Шесть месяцев был закрыт сафари-парк - это очень долгий срок, практически вечность. Я рад, что мы смогли выстоять в это непростое время и торжественно открылись на День России, - говорит Зубков. - Хорошо, что у нас начался сезон хотя бы в таком, немного усеченном виде. По парку гуляют сотни гостей - это крымчане, приезжих нет. Но с 1 июля мы ожидаем и многочисленных гостей с материковой России, когда Крым откроет границы.

По словам директора, в сафари-парке соблюдается масочный режим и безопасная дистанция между посетителями, как этого требуют противоэпидемические нормы.

- У нас каждый день практически рождались новые львята, тигрята, ягуары, ослики, бизоны, обезьяны и так далее. Все животные у нас прекрасно размножаются, никто больше нас в России не производит потомства. Кроме того, новых животных мы хотим завести из Южной Африки - из-за пандемии этого пока не удалось сделать, но надеемся, что в ближайшие месяцы они у нас появятся и пополнят коллекцию, - заключил Зубков.

Взрослый билет в частный сафари парк «Тайган» сейчас стоит 1000 рублей, детский - 500. Скидок и льгот, как и прежде, для посетителей не предусмотрено.

Напомним, «Тайган» был закрыт с декабря 2019 года. Сперва он не мог начать работать из-за длительных судебных процессов, а потом помешали ограничительные меры по коронавирусу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Если я не сделаю, что обязан, пусть меня съедят собственные львы»: Зубков надеется на завершение конфликта с властями Крыма

На открытие «Тайгана» глава республики Сергей Аксенов обещал приехать лично (подробнее)

«Сидел в камере с насильниками и наркоманами»: Директор парка львов «Тайган» рассказал о неделе в СИЗО

Теперь Олег Зубков планирует написать мемуары о тюремной жизни (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Под Судаком спасли местного кейтсерфера, которого унесло в море
На Украине заявили о возможности подавать воду в Крым по решению суда
Шквал, ливни и град: На Крым надвигается шторм
В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом
Погода в Крыму на 14 июня: дожди и тепло до +26
Масочный режим в Крыму продлили
В Феодосии столкнулись две иномарки
Угнал машину и попал в ДТП: В Крыму задержали мошенника
Под наблюдением по коронавирусу в Крыму находятся 2,9 тысячи человек
Погода в Крыму на 13 июня: дожди и тепло до +27
В Крыму арестовали подозреваемых в подготовке теракта
Украина 15 июня откроет границу с Крымом
Гурзуф, летняя набережная: 7 красивых фото с Южного берега Крыма
На море или на суше: В Феодосии ищут место для стелы «Город воинской славы»
В Севастополе на проспекте Победы нашли авиабомбу на 50 кило
В Симферополь начали подавать воду из артезианских скважин
«Намажьте валерьянкой нижние ветки»: В Ялте провели «спецоперацию» по спасению кота
Аэропорт Симферополя украсит гигантский портрет Айвазовского
Погода в Крыму на 12 июня: дождь, гроза и тепло до +27
Власти Крыма запустили проект по обеспечению Симферополя дополнительными источниками воды
Выехать из Севастополя без пропуска можно будет с 15 июня