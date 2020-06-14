Сотни посетителей за два дня: В Крыму после полугода простоя открылся сафари-парк «Тайган»

Единственный в России крымский сафари-парк «Тайган» за два дня посетили уже сотни гостей - пока это только местные жители, рассказал КП-Крым директор парка Олег Зубков.

«Тайган» был закрыт полгода и торжественно открыл свои двери для любителей животного мира 12 июня - в День России.

- Шесть месяцев был закрыт сафари-парк - это очень долгий срок, практически вечность. Я рад, что мы смогли выстоять в это непростое время и торжественно открылись на День России, - говорит Зубков. - Хорошо, что у нас начался сезон хотя бы в таком, немного усеченном виде. По парку гуляют сотни гостей - это крымчане, приезжих нет. Но с 1 июля мы ожидаем и многочисленных гостей с материковой России, когда Крым откроет границы.

По словам директора, в сафари-парке соблюдается масочный режим и безопасная дистанция между посетителями, как этого требуют противоэпидемические нормы.

- У нас каждый день практически рождались новые львята, тигрята, ягуары, ослики, бизоны, обезьяны и так далее. Все животные у нас прекрасно размножаются, никто больше нас в России не производит потомства. Кроме того, новых животных мы хотим завести из Южной Африки - из-за пандемии этого пока не удалось сделать, но надеемся, что в ближайшие месяцы они у нас появятся и пополнят коллекцию, - заключил Зубков.

Взрослый билет в частный сафари парк «Тайган» сейчас стоит 1000 рублей, детский - 500. Скидок и льгот, как и прежде, для посетителей не предусмотрено.

Напомним, «Тайган» был закрыт с декабря 2019 года. Сперва он не мог начать работать из-за длительных судебных процессов, а потом помешали ограничительные меры по коронавирусу.

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