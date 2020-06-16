2020-06-16T14:32:16+03:00
Общество

Передумали: В Симферополе 24 июня пройдет парад Победы

Глава Крыма Сергей Аксенов изменил решение об отмене мероприятия
Надежда ДАЦЮК
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Зрители увидят военную техникуЗрители увидят военную техникуФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Глава Крыма Сергей Аксенов все-таки решил провести в Симферополе парад в честь 75-летия Победы. Ранее он отменил мероприятие.

- После длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны Российской Федерации, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств, принято решение о том, что парад Победы 24 июня в городе Симферополе состоится, - написал Аксенов на своей странице в соцсети.

Глава Крыма отметил, что комплекс необходимых мер по соблюдению безопасности и защите граждан будет принят в полном объеме.

- Достигнута договоренность с Министерством обороны РФ, командующим войсками Южного военного округа Александром Дворниковым, которые окажут полное содействие. Признателен коллегам за такую поддержку, благодаря которой мы сможем провести долгожданный парад Победы в крымской столице, - добавил Аксенов.

Парад Победы пройдет в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Кроме того, можно будет посмотреть трансляцию на телеканалах и других информационных площадках.

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В Симферополе из-за коронавируса отменили парад Победы

Крымчане смогут посмотреть мероприятие онлайн или же поехать в Керчь, где парад все-таки состоится (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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