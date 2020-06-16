Тысячи машин в обе стороны: Через Крымский мост хлынул транспортный поток

С отменой режима самоизоляции в Крым устремился транспортный поток. Рост спроса на крымском направлении фиксируют перевозчики на всех видах транспорта - по воздуху, железной дороге и Крымскому мосту.

ПО МОСТУ С ВЕТЕРКОМ

Интенсивность движения по Крымскому мосту стала нарастать с 14 июня, выйдя на показатель 8 тысяч автомобилей в обе стороны. Уже 15 июня с отменой ограничительных мер и самоизоляции для приезжих транспортный поток вышел на показатели прошлого года - 9,5 тысячи единиц за сутки.

- С середины мая интенсивность движения на транспортном переходе составляет 4-5 тысяч автомобилей, - сообщили КП-Крым в пресс-службе федерального казенного учреждения Упрдор «Тамань». - 14 июня проехали почти 8 тысяч автомобилей, а вчера уже более 9,5 тысячи. И это на уровне показателей на эту дату 2019 года.

Наращивание потока идет за счет пассажирского и легкового транспорта. Количество грузовиков растет, но не такими темпами. В среднем один из пяти проезжающих по Крымскому мосту автомобилей везет грузы, а четыре - пассажиров.

ПОД СТУК КОЛЕС

На новые направления в Симферополь по железной дороге из Екатеринбурга и Кисловодска, а также из Санкт-Петербурга в Евпаторию за первые пять дней продано более 15 тысяч билетов. Маршруты откроются в конце июня в преддверии массовых летних перевозок.

Шесть из десяти билетов пассажиры купили онлайн на сайте компании-перевозчика grandtrain.ru и в приложении «ГСЭ билеты», остальные – в железнодорожных кассах. В числе самых активных покупателей - жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда, Самары, Казани и Саратова.

- Наиболее востребованный маршрут из числа новых на сегодня Санкт-Петербург - Евпатория, - отметили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс». - Глубина продаж составляет 90 суток до отправления поезда. Стоимость билетов варьируется в зависимости от расстояния, класса вагона и даты покупки.

Поезда из Ставрополья и Урала будут проходить через крупные железнодорожные узлы страны: Уфу, Челябинск, Волгоград, Самару, Саратов, Пензу, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и другие населенные пункты.

НА ТАБЛО 40 ГОРОДОВ

Аэропорт «Симферополь» возвращается к привычной географии и интенсивности полетов. В ближайшее время количество направлений увеличится в четыре раза: к действующим 11 добавятся еще 35, заявки на которые подали 14 авиакомпаний.

- С 15 июня, согласно указу главы Крыма, прибывающим пассажирам больше не потребуется соблюдать изоляцию на дому или в обсерваторах, и мы ожидаем, что это позволит нам значительно расширить маршрутную сеть полетов, - отметил генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Из Симферополя и обратно воздушным транспортом можно добраться в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Казань, Самару, Брянск, Челябинск,Уфу, Омск, Оренбург, Мурманск, Пермь, Тюмень, Сыктывкар, Красноярск, Нижнекамск, Архангельск, Нижний Новгород, Череповец, Кемерово, Пензу, Томск, Новокузнецк, Нижневартовск, Иваново, московские аэропорты «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово».

В ближайшие дни будут возобновлены рейсы в Петрозаводск, Чебоксары, Курс, Тамбов, Барнаул, Калугу, Салехард, Ярославль, Киров, Магнитогорск, Белгород, Волгоград, Воронеж, Новый Уренгой, Ульяновск и Якутск.

К уже выполняющим рейсы из Симферополя авиакомпаниям «Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», «Азимут», «Якутия», «ИрАэро», S7 Airlines и Nordwind присоединятся еще шесть: RedWings, Smartavia, «Алроса», «Ямал», «Северсталь» и «Руслайн».

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