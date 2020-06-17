Открытие памятника летчику Амет-Хану Султану под угрозой срыва

Уже в октябре в Симферополе должен быть установлен памятник знаменитому крымскотатарскому летчику Амет-Хану Султану, чье имя сейчас носит площадь около Центрального рынка столицы республики. Дату открытия монумента выбрали к столетию героя. Но проект памятника и место его установки вызвали в обществе резонанс, и возможно открытие монументы придется перенести.

СКАНДАЛ ДЛИНОЮ В ДЕСЯТЬ МЕТРОВ

Администрация Симферополя еще в мае прошлого года утвердила проект крымского скульптора Айдера Алиева, который изобразил летчика в полный рост в советской форме. В феврале определили место под памятник - между переулком Пионерским и проспектом Кирова, буквально в десяти метрах от площади Амет-Хана Султана.

Памятник хотят разместить на пересечении переулка Пионерский и проспекта Кирова

Но некоторые крымскотатарские активисты возмутились тем фактом, что памятник будет стоять не в центре одноименной площади, а переедет на несколько метров дальше. Общественники даже написали по этому поводу обращение на имя руководства республики и властей Симферополя.

Под обращением, в частности, подписались профессор Крымского федерального университета Айдер Меметов, доцент КФУ Шевкет Юнусов, а также известный композитор Февзи Алиев.

Памятник по проекту Айдера Алиева планируют открыть 25 октября. Фото: пресс-служба депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека

В июне о подобном письме к властям заявил председатель «Крымского центра социального и культурного развития «Инициатива» Камиль Аметов.

- Памятник легендарному летчику, дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану необходимо установить в центре площади, названной в его честь. Более тысячи подписей поставили представители общественности за размещение памятника в центральной части площади (в пределах разделительной полосы движения автотранспорта по улице Козлова), - написал Аметов.

Фото: скриншот с личной страницы Камиля Аметова на Facebook

Его поддержал и активист Ильяс Белялов. По его словам, если памятный комплекс самому прославленному воину Крыма периода Великой Отечественной войны будет сооружен в центре многолюдной площади Симферополя, то его каждый день будут видеть тысячи жителей и гостей Крыма.

ПРОЕКТ УТВЕРДИЛИ КУЛУАРНО?

Первый проект памятника был утвержден властями Симферополя еще в 2009 году. Предполагалось, что мемориальный комплекс разместится в центре площади Амет-Хана Султана, а рядом будет высажена аллея. На месте будущего памятника даже установили закладной камень. Но в мае 2019 года власти решили утвердить новый проект, а в феврале объявили и о новом месте размещения.

Таким был утвержденный проект Заремы Нагаевой. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Конфликт о концепции и месте установки памятника дошел даже до внучки летчика Вероники Амет-Хан. Свое обращение она опубликовала в группе, посвященной знаменитому родственнику.

- С болью и возмущением наблюдаю за ситуацией, сложившейся вокруг установки памятника моему деду в Симферополе. Обращения к властям Крыма, подписанные сотнями неравнодушных людей; обвинения в адрес властей Крыма, что они ничего не предпринимают из-за национальности Амет-хана Султана; обвинения в адрес скульптора Айдера Алиева (как будто это он виноват в сложившейся ситуации)… Зачем все это?! – вопрошает Вероника Амет-Хан.

Такое заявление опубликовала Вероника Амет-Хан в группе "Амет-Хан Султан - гордость и слава Крыма"

По ее мнению, конкурс на лучший памятник «изначально был проведен с массой нарушений», поскольку были приглашены только крымские скульпторы, а в жюри конкурса не включили родственников Амет-Хана Султана и его друзей. Первая проблема, по мнению Вероники, в том, что подведение итогов конкурса прошло кулуарно. Вторая - окончательный выбор делали только между двумя проектами - Айдера Алиева и Заремы Нагаевой.

НУЖЕН НОВЫЙ КОНКУРС

Вероника рассказывает, что весной этого года она показала оба проекта московским скульпторам и архитекторам, чтобы «получить объективную оценку их художественных достоинств».

- В итоге все, с кем я общалась, не поддержали однозначно ни один проект, и при этом выразили озабоченность тем, что обсуждение вопроса выбора лучшего проекта и места установки памятника переходит из художественной в политическую плоскость, - отмечает родственница героя.

Как выход Вероника предложила провести еще один конкурс на лучший проект памятника, но сделать его всероссийским, а еще привлечь максимальное количество участников и в жюри пригласить большое количество авторитетных людей. Только такой подход позволит выбрать из нескольких проектов лучший.

МНЕНИЕ

Владимир Джаралла, политолог:

- Мы должны понимать, что сама история конфликта не совсем связана с самим памятником. Речь идет о ситуации внутри крымскотатарской общины и взаимодействии с властями. У нас присутствует целый ряд организаций, которые имеют различную степень активности в разных сферах - одни действуют в сфере культуры, другие - в сфере политики, и их отношения с властью для них чрезвычайно важны. Возникшая ситуация связана именно с тем, что, видимо, не все крымскотатарские организации пригласили для обсуждения. У них возникает обида и вполне справедливые замечания, почему же к ним не обратились. Здесь я сделал бы замечание крымским властям, которые могли бы вести более широкий диалог и обсуждение. Все были бы удовлетворены, и той ситуации, которая произошла, не было бы. В отношении же самих участников обращения могу сказать, что это достаточно уважаемые люди. Многие из них тесно сотрудничают с органами власти.

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