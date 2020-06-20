Фоторепортаж: Как в Крыму идет весенний призыв в армию во время карантина

Режим повышенной готовности к коронавирусу внес свои коррективы в весеннюю призывную кампанию. Всех призывников проверяют на наличие инфекции, а на сборном пункте обязательно дежурит «скорая».

Призывники соблюдают социальную дистанциюФото: Михаил ПАТЛИС

На входе в военкомат действует обязательный термометрический барьерный контроль. В случае подозрения на вирусную инфекцию, призывника немедленно эвакуируют санитарным транспортом в больницу. На время пребывания на сборном пункте призывников обеспечивают одноразовыми медицинскими масками, которые меняют каждые два часа.

Призывников с повышенной температурой тела отправляют по "скорой"Фото: Михаил ПАТЛИС

Если температура тела в пределах нормы, специалисты проводят углубленный медицинский осмотр, профессионально-психологическое тестирование, дактилоскопическую регистрацию. Призывника определяют в воинскую команду для убытия в войсковые части, оформляют военный билет и банковскую карту для денежного довольствия, выдают полный комплект обмундирования и предметов личной гигиены.

Обработка дезсредствами проводится ежедневноФото: Михаил ПАТЛИС

На путь следования до места прохождения военной службы призывников обеспечивают индивидуальной посудой и рационом питания.

Под весенний призыв на военную службу попадают около 2700 крымчан. Примерно половина из них будут служить на территории Крыма. Остальные – в частях Южного и Западного военных округов.

Все призывники проходят тестирование на коронавирусФото: Михаил ПАТЛИС

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