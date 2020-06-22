«Расстреливали и сжигали мирных граждан»: ФСБ рассекретила документы о зверствах фашистов в Крыму

В День памяти и скорби, 22 июня, Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретили архивные документы, отражающие факты нацистских преступлений против мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

- Особое внимание уделено работе отечественных спецслужб в период проведения Керченско-Феодосийской десантной операции. Эксклюзивные кинодокументы по событиям тех лет УФСБ из своих фондов предоставил Российский государственный архив кинофотодокументов, - сообщили в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю.

В ведомстве уточнили, что уникальные документы передадут в Государственный архив Крыма. Работа по поиску, оценке и рассекречиванию архивных документов, отражающих факты нацистских преступлений против мирного населения в Крыму, проходит в рамках проекта «Без срока давности».

Среди документов - «Акт Комиссии по расследованию учиненных зверств и причиненного материального ущерба немецко-румынскими оккупантами по городу Бахчисараю и району» от 14 мая 1944 года. В нем указано, что за время оккупации «немецко-фашистские изверги расстреливали, вешали и сжигали ни в чем не повинных советских граждан».

Фото: пресс-служба УФСБ по РК и Севастополю

- За это время по неполным данным, палачи уничтожили до 5 тысяч человек и угнали в немецкое рабство до 4 тысяч человек, - сказано в акте.

Кроме того, в деревне Улу-Сала немцы загнали в помещение 215 мирных жителей и сожгли их.

- В деревне Лаки было сожжено 38 советских граждан. Женщина с грудным ребенком была брошена в горящий дом и сожжена, - напечатано в документе.

Еще один акт, опубликованный представителями ФСБ, содержит сведения о том, как были зверски расстреляны мирные граждане на Керченском полуострове. Сообщается, что «фашистские бандиты расстреляли все мужское население, а также стариков, женщин и детей в деревне Камыш-Бурун».

Фото: пресс-служба УФСБ по РК и Севастополю

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Совершенно секретно": ФСБ обнародовала документы о работе спецслужб в годы Великой Отечественной войны

С уникальными бумагами можно ознакомиться на выставке в Центральном музее Тавриды (подробнее)

В Крыму возобновляют уголовное дело о зверствах фашистов на полуострове

Разрешение дал Верховный Суд РК (подробнее)