Водохранилища Крыма за два дня наполнились больше, чем за полгода

В Крыму за прошедшие выходные был поставлен полугодовой рекорд по наполнению водохранилищ. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что за несколько дней Симферопольское, Партизанское и Аянское водохранилища наполнились почти на 300 тысяч кубометров. Такое количество выпавших осадков можно назвать рекордом по нормам за последние полгода.

- И если осадки будут выпадать с такой же частотой, то мы выйдем с достоинством из сложившейся ситуации, - подчеркнул Аксенов.

Симферополь является проблемным городом с точки зрения водообеспечения, потому готовится резервный план по подаче воды. Чтобы крымской столице хватало воды, с 12 июня из Вилиснкого водозабора в систему подается больше 20 тысяч кубометров воды, а с 26 июня будет подано еще 25 тысяч кубов. Но полностью закрыть потребность будет возможно после утверждения мероприятий по переброске воды в 60 тысяч кубов в сутки из Тайганского водохранилища.

По словам Аксенова, достигнута договоренность с представителями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о том, чтобы в Крыму появился самолет, позволяющий увеличить количество осадков на полуострове.

- Потенциально использование этого самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30%, не нанося никакого вреда экологии, - отметил глава региона.

Ранее Аксенов назвал текущий год одним из самых засушливых за 150 лет.

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