2020-06-22T00:16:12+03:00
Общество

Как ливни наполнили Симферопольское водохранилище: 7 фото

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в водохранилище стало на 120 тысяч кубометров воды больше
Надежда ДАЦЮК
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Запасы воды по-прежнему невеликиЗапасы воды по-прежнему невеликиФото: Михаил ПАТЛИС
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Дожди, выпавшие на этой неделе в Крыму, наполнили Симферопольское водохранилище на 120 тысяч кубометров воды.

- В общей сложности Симферополь запитан от трех водохранилищ, общий объем наполнения которых составляет 30% от заявленной мощности. Сейчас запас питьевой воды для Симферополя – более 90 дней. При этом последние дни у нас пошли дожди. Сегодня идет приток более 120 тысяч кубометров в сутки в Симферопольское водохранилище, – сказал глава Крыма Сергей Аксенов во время интервью телеканалу "Россия 24".

Кроме того, глава РК подчеркнул, что на полуострове стало больше населенных пунктов, куда питьевую воду доставляют автоцистернами. Таких сел и поселков сейчас в республике 75.

Корреспондент КП-Крым отправился на Симферопольское водохранилище, чтобы узнать, как оно выглядит сейчас, и действительно ли там стало больше воды. Напомним, что на начало лета оно было заполнено лишь на 25%.

Запасов воды в среднем хватит на 90 дней Фото: Михаил ПАТЛИС

Запасов воды в среднем хватит на 90 днейФото: Михаил ПАТЛИС

Водохранилище - излюбленное место отдыха симферопольцев Фото: Михаил ПАТЛИС

Водохранилище - излюбленное место отдыха симферопольцевФото: Михаил ПАТЛИС

Дожди прошли, но воды стало не намного больше Фото: Михаил ПАТЛИС

Дожди прошли, но воды стало не намного большеФото: Михаил ПАТЛИС

На начало лета водохранилище было заполнено лишь на 25% Фото: Михаил ПАТЛИС

На начало лета водохранилище было заполнено лишь на 25%Фото: Михаил ПАТЛИС

На месте травы раньше была вода Фото: Михаил ПАТЛИС

На месте травы раньше была водаФото: Михаил ПАТЛИС

Крыму не хватает воды, несмотря на дожди Фото: Михаил ПАТЛИС

Крыму не хватает воды, несмотря на дождиФото: Михаил ПАТЛИС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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