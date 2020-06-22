Как ливни наполнили Симферопольское водохранилище: 7 фото

Дожди, выпавшие на этой неделе в Крыму, наполнили Симферопольское водохранилище на 120 тысяч кубометров воды.

- В общей сложности Симферополь запитан от трех водохранилищ, общий объем наполнения которых составляет 30% от заявленной мощности. Сейчас запас питьевой воды для Симферополя – более 90 дней. При этом последние дни у нас пошли дожди. Сегодня идет приток более 120 тысяч кубометров в сутки в Симферопольское водохранилище, – сказал глава Крыма Сергей Аксенов во время интервью телеканалу "Россия 24".

Кроме того, глава РК подчеркнул, что на полуострове стало больше населенных пунктов, куда питьевую воду доставляют автоцистернами. Таких сел и поселков сейчас в республике 75.

Корреспондент КП-Крым отправился на Симферопольское водохранилище, чтобы узнать, как оно выглядит сейчас, и действительно ли там стало больше воды. Напомним, что на начало лета оно было заполнено лишь на 25%.

Запасов воды в среднем хватит на 90 днейФото: Михаил ПАТЛИС

Водохранилище - излюбленное место отдыха симферопольцевФото: Михаил ПАТЛИС

Дожди прошли, но воды стало не намного большеФото: Михаил ПАТЛИС

На начало лета водохранилище было заполнено лишь на 25%Фото: Михаил ПАТЛИС

На месте травы раньше была водаФото: Михаил ПАТЛИС

Крыму не хватает воды, несмотря на дождиФото: Михаил ПАТЛИС

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