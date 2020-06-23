Надеть маски и пройти термометрию: Как посетить парад Победы в Крыму 24 июня 2020 года

Чтобы посетить парады Победы в Керчи и Симферополе нужно прийти на мероприятия в защитных масках, а также пройти термометрический контроль и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Такие требования разработали в правительстве Крыма.

- На входе к месту проведения будет проводиться и контроль соблюдения масочного режима. Координация расположения зрителей будет проводиться волонтерами, - пояснил заместитель руководителя аппарата Совета министров РК – начальник главного управления по организационным вопросам Вадим Мозговой.

В Симферополе посмотреть военный парад можно будет на тротуарной зоне по проспекту Кирова (от перекрестка с улицей Гоголя до перекрестка с Карла Маркса).

В Керчи зрители могут собраться на улице Кирова. Желающим посетить мероприятие власти рекомендовали приходить с 9.10 до 9.30, чтобы успеть пройти термометрию и занять удобное место.

Примечательно, что на парады пригласили ветеранов Великой Отечественной войны. В зоне их нахождения будут работать волонтеры и персонал. Все они сдали тесты на коронавирус.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что каждого ветерана будут подвозить те экипажи, которые обработаны и сдали тесты на covid-19.

- Зону - оцепить, никого к ветеранам не подпускать. Никого из тех, кто не протестирован, на трибуне не будет. Только те, кто прошел тест и получил отрицательное заключение. Без вариантов. При этом ограничить количество гостевых мест, - сообщил Аксенов.

Глава Крыма призвал крымчан оставаться дома и смотреть парад по телевизору, несмотря на все принятые меры предосторожности. Тем, кто все-таки решит посетить мероприятие, на входных рамках раздадут защитные маски, снимать их запрещено.

Напомним, ранее были внесены изменения в указ о мерах повышенной готовности для проведения парада Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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