2020-06-23T17:20:07+03:00
Общество

В Симферополе восстановлена станция «скорой помощи», где были расстреляны медики

На ремонт медучреждения потратили около 5 миллионов рублей [фото]
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Станцию ремонтировали около годаСтанцию ремонтировали около годаФото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

В Симферополе после ремонта открылась станция «скорой помощи» №2, которая находится на улице Севастопольская, 155. Ремонт здания начался летом 2019 года, на него было выделено 5 миллионов рублей.

Эта станция печально известна тем, что несколько лет назад здесь были расстреляны медики. 26 сентября 2015 года житель Симферополя Бекир Небиев напал с охотничьим ружьем на сотрудников станции. Тогда погибла санитарка Татьяна Коткова и фельдшер Ирина Суханик. Сам нападавший покончил с собой, а его тело нашли в лесу.

Позже на месте гибели медиков установили мемориальную доску и провели траурный митинг.

Работникам станции подарили цветы Фото: Виталий ПАРУБОВ

Работникам станции подарили цветыФото: Виталий ПАРУБОВ

Медиков поздравил Руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко Фото: Виталий ПАРУБОВ

Медиков поздравил Руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей ОлефиренкоФото: Виталий ПАРУБОВ

Несколько лет назад памятную доску установили в честь погибшей санитарки и медика Фото: Виталий ПАРУБОВ

Несколько лет назад памятную доску установили в честь погибшей санитарки и медикаФото: Виталий ПАРУБОВ

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жертвы «симферопольского стрелка»: Скоро выходим на работу!

Медики, пострадавшие от рук Бекира Небиева, рассказали «КП», как изменилась их жизнь после трагедии (подробнее)

Расстрелявший в Крыму станцию «скорой помощи» хотел отомстить медикам

Мужчина, убивший двух человек, в розыске. Правоохранители установили его личность [Обновляется] [Фото, Видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Новости 24
Когда в Крыму перестанут лить дожди, рассказали синоптики
Количество рейсов в аэропорту «Симферополь» увеличилось на 39%
Жителя Джанкойского района задержали за хранение оружия
В Ялте рядом с мемориалом «Холм Славы» откроют музей военной техники
Из-за непогоды 180 населенных пунктов Крыма остались без света
Детский парк Симферополя украсили Аркой Победы
В Симферополе в день проведения парада Победы изменится движение общественного транспорта
При входе на зоны просмотра парадов Победы в Крыму будут раздавать маски
Пенсионер из Ялты два года обкрадывал Пенсионный фонд России
В Крыму заморозили тарифы на газ и электроэнергию
Когда в Крыму откроются кинотеатры и детские лагеря, рассказали власти
Предприятия Крыма, закрытые на время пандемии, с 29 июня получат компенсации
За сутки в Крыму нашли еще 10 больных коронавирусом
В Крыму на 85-м году жизни умер пациент с коронавирусом
Из-за ливней уровень воды в реках Крыма поднимется на метр
Крымские ученые выполнили 3D-съемку пещеры Таврида
Крыму отдадут единственный в России самолет для увеличения осадков
Вода в Черном море прогрелась до +25 градусов
Погода в Крыму на 23 июня: переменная облачность и тепло до +30
В Симферополе и Севастополе 23 июня частично отключат электричество
Аксенов официально разрешил провести парад Победы при запрете массовых мероприятий
Во сколько начнется парад Победы в Симферополе и Керчи