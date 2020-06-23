В Симферополе восстановлена станция «скорой помощи», где были расстреляны медики

В Симферополе после ремонта открылась станция «скорой помощи» №2, которая находится на улице Севастопольская, 155. Ремонт здания начался летом 2019 года, на него было выделено 5 миллионов рублей.

Эта станция печально известна тем, что несколько лет назад здесь были расстреляны медики. 26 сентября 2015 года житель Симферополя Бекир Небиев напал с охотничьим ружьем на сотрудников станции. Тогда погибла санитарка Татьяна Коткова и фельдшер Ирина Суханик. Сам нападавший покончил с собой, а его тело нашли в лесу.

Позже на месте гибели медиков установили мемориальную доску и провели траурный митинг.

Работникам станции подарили цветыФото: Виталий ПАРУБОВ

Медиков поздравил Руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей ОлефиренкоФото: Виталий ПАРУБОВ

Несколько лет назад памятную доску установили в честь погибшей санитарки и медикаФото: Виталий ПАРУБОВ

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