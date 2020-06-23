Дворники Ялты принесли присягу в одежде времен царской России

Ялтинские дворники, наконец, приняли присягу. Они выстроились в ряд на местной набережной и поклялись блюсти чистоту в городе. А еще работники впервые нарядились в форму, разговоры о которой шли с января этого года.

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт сообщал, что нужно повысить престиж профессии и разработать бренд «Ялтинский дворник», который предполагает создание единой формы и логотипа, а также увеличение заработной платы.

Для формы разработали и специальный логотипФото: Михаил ПАТЛИС

- Ялта - особенный город, и дворники у нас должны быть особенные. В первую очередь, нужно повысить уважение и значимость этой профессии, как это было во времена царской России, - заявлял Имгрунт.

При разработке спецодежды для дворников он предлагал делать ставку на особенности Ялты, в частности - использовать морские тельняшки. Сказано - сделано. Швейное предприятие «Дизалика» из Пензы разработало и отшило 450 комплектов для ялтинских дворников, в которых «маэстро чистоты» приняли присягу 22 июня.

Самим дворникам новая форма, похоже, пришлась по душеФото: Михаил ПАТЛИС

НА ДЕНЬГИ МЕЦЕНАТОВ

- «Маэстро чистоты» являются славными продолжателями традиций своих коллег из ХIХ века и уверен, что будут и дальше поддерживать не только санитарный, но и общественный порядок. Специально для них была пошита летняя форма, а в перспективе они получат еще и парадную спецодежду. Кроме того, для них будет подготовлена зимняя форма, - сообщил Иван Имгрунт.

Спецформу для дворников отшили за деньги ялтинских предпринимателей-меценатов.

С 1 июля маэстро чистоты смогут ездить в общественном транспорте бесплатноФото: Михаил ПАТЛИС

Саму идею разработать одежду для дворников ялтинцы поддержали. Но никто не ожидал, что ее дизайн будет напоминать одежду крепостных во времена царской России, отмечают пользователи соцсетей. Помимо этого, некоторые сочли такую одежду непрактичной.

- Неудобная, непрактичная, не продумана безопасность - пусть машины сбивают. Как ходить в юбке такой длины? А работать? Похоже на форму, в которой ходили дворники царской России. На потеху себе сделали скоморохов-холопов, на фуражках явно не хватает цветка, - раскритиковала форму жительница Ялты.

За зарплату в 30 тысяч рублей блюстителям чистоты придется не только подметать улицыФото: Михаил ПАТЛИС

Другие же назвали спецодежду дворников креативной, а юбки-брюки, в которые нарядили и мужчин - вполне удобной вещью. Впрочем, глава администрации на этот счет отвечает:

- Сколько людей, столько и мнений. Форма удобная, комфортная. Она прекрасно сочетается с современными условиями.

ДВОРНИКАМ - БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД

Кроме того, Имгрунт сообщил, что уборщикам территорий выделят 27 миллионов рублей для повышения зарплат. А с 1 июля они смогут ездить в общественном транспорте бесплатно по служебному удостоверению.

Отметим, что за зарплату в 30 тысяч рублей блюстителям чистоты придется не только подметать улицы, но и поливать тротуары, чистить их от снега, следить за обеспечением общественного порядка и даже сообщать в правоохранительные органы о тех, кто ночует в подъездах.

Помимо этого, уборщикам нужно оказывать помощь пострадавшим от несчастных случаев, больным и пожилым гражданам, а при необходимости - вызывать скорую помощь.

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