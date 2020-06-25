В Крыму дали оценку возмущениям Киева по поводу парадов Победы на полуострове

Нота протеста, присланная Москве от МИДа Украины из-за проведения парадов Победы в Крыму и Севастополе, это часть информационной войны, уверен политолог Владимир Джаралла.

Власти Украины отмечают, что мероприятия были проведены на полуострове без согласования с ними, а демонстрация военной техники в Крыму и Севастополе – это «продолжение Россией политики милитаризации Крыма», что представляет «серьезную угрозу европейской безопасности».

- Удивительно, что другая страна вмешивается в дела России и указывает ей, как выстраивать внутреннюю политику. Однако сами эти заявления являются для Украины частью информационной борьбы. Власти страны уже привыкли к этой линии политики и работают достаточно шаблонно, - отмечает политолог в комментарии КП-Крым.

Еще один момент, на который обратил внимание эксперт, это само событие, с которым связана передача ноты.

- Именно 9 мая, День Победы, до сих пор для всех жителей бывшего СССР, в том числе и для Украины, является важнейшей исторической датой, памятью о своих родных и близких, которые прошли через войну. Это та объединяющая память, против которой сейчас направлены сильнейшие меры на современной Украине. Отсюда эта дискредитация Победы и настоящая фальсификация истории. Смысл понятен: убрать память о Великой Победе. Но одновременно с этим исчезает память и о самой стране, - добавил эксперт.

По мнению Джараллы, действующий президент Украины Владимир Зеленский оказался не способен на прорывы в отношениях с Россией, он копирует политику своего предшественника.

Напомним, в Керчи, Симферополе и Севастополе 24 июня прошли парады в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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