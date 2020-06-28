2020-06-28T12:17:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 июня: Роспотребнадзор отменил для туристов справки об отсутствии covid-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 28 июня
Степан ОСТИНОВ
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В Севастополе за сутки выявили пятерых заболевших коронавирусом.В Севастополе за сутки выявили пятерых заболевших коронавирусом.
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С 1 июля крупные санатории и отели Крыма официально смогут принимать туристов из других регионов России. И как нельзя кстати к этой дате подоспели новые рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым при заселении в санатории гостям не нужна справка об отсутствии коронавирусной инфекции. При этом на территории санаторно-курортных учреждений продолжает действовать масочный режим и проверка температуры.

Кроме того, с 1 июля вновь начнет курсировать рельсовый поезд по маршруту Керчь-Анапа, который приостановили 2 апреля из-за коронавируса.

В Крыму за сутки выявлено 35 новый случаев заражения covid-19,с медицинского наблюдения в связи с коронавирусом сняли 183 человека, лечение продолжают 178 человек.

Отдых как в мини-отелях, так и в крупных отелях элитного класса пользуются популярностью.

Фото: yandex.ru/covid19

Фото: yandex.ru/covid19

КОРОНАВИРУС В ЯЛТЕ

Количество заболевших коронавирусом уточняется.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Пять случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Севастополе.

КОРОНАВИРУС В ЕВПАТОРИИ

Количество заболевших коронавирусом уточняется.

КОРОНАВИРУС В ФЕОДОСИИ

Количество заболевших коронавирусом уточняется.

КОРОНАВИРУС В СУДАКЕ

Количество заболевших коронавирусом уточняется.

КОРОНАВИРУС В АЛУШТЕ

Количество заболевших коронавирусом уточняется.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ

Количество заболевших коронавирусом уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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