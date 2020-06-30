2020-06-30T17:40:11+03:00
Туризм

Открыта продажа билетов на поезда из Москвы в Севастополь и Евпаторию

Составы начнут ходить с середины июля
Анна КИРИЕНКО
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Железнодорожный перевозчик запускает дополнительные поезда в Крым. Фото: Гранд Сервис ЭкспрессЖелезнодорожный перевозчик запускает дополнительные поезда в Крым. Фото: Гранд Сервис Экспресс
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Компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла продажу билетов на поезда по новым направлениям. С середины июля из Москвы будут ходить составы в Севастополь и Евпаторию, из Екатеринбурга и обратно пойдет дополнительный поезд.

Так, с 14 июля через день будет ходить поезд по маршруту «Москва - Севастополь». Время в пути составит около 36 часов. В составе поезда помимо купейных и плацкартных вагонов, также вагоны СВ.

Поезд «Москва - Евпатория» выйдет на маршрут с 15 июля и будет ходить через день. Время в пути займет около 35 часов.

Начиная с 18 июля, поезд по маршруту «Симферополь - Екатеринбург» и обратно будет ходить дважды в неделю. В направлении Екатеринбурга он проходит через Казань, Саранск, Пензу и Балашов. В обратном направлении следует через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград. Время в пути 64 часа.

С конца июня компания «Гранд Сервис Экспресс» запустила поезда между Симферополем и Кисловодском. Еще один состав отправился из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.

- Движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым начинается с открытием курортного сезона на полуострове, - отметили в пресс-службе компании. - Начиная с 11 июня, продано более 50 тысяч билетов на 4 дополнительных поезда.

Для пассажиров поездов дальнего следования с 1 июля доступны стыковочные маршруты автобусами и пригородными поездами. На сайте grandtrain.ru можно заранее заказать билет на автобус от железнодорожной станции до побережья. От станции Владиславовка можно доехать до Судака с остановками в Феодосии и Коктебеле, из Симферополя автобусы курсируют до Ялты с остановками в Алуште и Гурзуфе, также из Симферополя можно добраться до Севастополя и до Евпатории с остановкой в Саках, из Севастополя - до Алупки с остановкой в Форосе.

Также под график пассажирских поездов откорректировано движение пригородных электричек. Для пассажиров поездов «Таврия», прибывающих в Симферополь из Москвы, будет удобно добраться до Севастополя и Евпатории на комфортабельных электропоездах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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