Эксперт объяснил отказ Украины от компенсаций за потерю Крыма

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не будет требовать от России компенсационных выплат за потерю Крыма, это стратегия «мелких укусов», работающих на общую задачу. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владимир Джаралла.

Ранее украинский политик объяснил отказ от компенсации за Крым тем, что незалежная не признает российскую юрисдикцию на полуострове, а считает его «временно оккупированной территорией».

- Эти высказывания, конечно, выглядят глупыми и смешными, но только для нас. На самом деле, они построены на расчете и хорошем понимании западной политической психологии, - говорит Джаралла.

- Сейчас замысел украинских марионеток Запада выглядит достаточно прозрачно. Они выиграли несколько международных судебных процессов против России, что показало ошибочность в расчетах на объективность международного арбитража. И сейчас вполне очевидно, что с юридической точки зрения претензии сформулированы весьма искусно, - отмечает эксперт.

По мнению политолога, составить претензии и грамотно сформулировать их украинским дипломатам помогли кураторы.

- Общий замысел вполне понятен: это стратегия непрерывных мелких укусов, малоэффективных по отдельности, но работающих на общую задачу. Поэтому следует внимательно относиться к таким подходам, оценивать их аргументацию, возможные угрозы, и, соответственно, вырабатывать противодействие. Это большая работа, требующая координации юристов и дипломатов. Крымские власти в данном случае могут инициировать такие шаги, чтобы помогать в подборе аргументов, но основная работа будет на федеральном центре, - заключает Владимир Джаралла.

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