Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 июля: Семь инфицированных за сутки, старт курортного сезона

С 1 июля в Крыму начался курортный сезон. Официально открыты для посещения пляжи, туристам из материка можно заселяться в отели. Все объекты размещения туристов обязуются выполнять рекомендации Роспотребнадзора. Также с 1 июля разрешена работа фитнес-центров, бань, саун и спа-салонов. Однако кинотеатры и театры остаются закрытыми до особого распоряжения главы РК.

Возобновилось пригородное железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Рельсобус Керчь-Анапа будет выходить дважды вдень из Феодосии, останавливаться в Керчи и довозить пассажиров до Анапы. Один раз в день его маршрут проходит от Керчи.

Фото: министерство здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Новая коронавирусная инфекция за истекшие сутки подтверждена у семи человек в Крыму.

- 5 из них выявлены активно при проведении противоэпидемических мероприятий, 2 – при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Количество заболевших коронавирусом в Севастополе уточняется.