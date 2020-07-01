Власти Крыма напомнили Зеленскому о «небесном наставлении» забыть про полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов посвятил пост президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором напомнил гаранту о голосе с небес, который просил его забыть про полуостров.

- А ведь предупреждал «глас с небес» Владимира Зеленского еще задолго до президентства, чтобы забыл про наш полуостров. А теперь запрет отчуждения российских территорий еще и гарантирован поправкой к Конституции РФ, за которую сегодня голосуют крымчане. Думаю, что на самом деле Зеленский все давно понимает, но, играя роль президента Украины, он обязан следовать «сценарию» западных «режиссеров», - написал Аксенов в социальных сетях.

Свой пост он сопроводил видео программы студии «Квартал 95», где успешно выступал нынешний руководитель незалежной.

"Небесный глас" порекомендовал Зеленскому забыть Крым.Видео: Сергей Аксенов/VK

В этом ролике герой Зеленского, по рекомендации голоса с небес, соглашается забыть про Крымский полуостров.

Заметим, что в поправках в Конституции Российской Федерации, голосование по которым проходит 1 июля, говорится, что «действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Крымский полуостров навсегда стал частью России по итогам народного референдума прошедшего в 2014 году, когда подавляющая часть избирателей Крыма и Севастополя проголосовала за воссоединение с Российской Федерацией.

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