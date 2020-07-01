Поработал метлой: Глава Ялты переоделся дворником и вымыл набережную

Градоначальник Ялты не перестает радовать публику креативными идеями. Совсем недавно фигуркой Ивана Имгрунта, изображавшего Георгия Победоносца, украсили великолепный торт, который вызвал массу кривотолков. Затем обитатели соцсетей смаковали ноу-хау чиновника: новую форму дворников, подозрительно смахивающую на одеяние времен царской России. И вот глава администрация Ялты опять в центре общественного внимания.

Чиновник старательно мыл тротуар. Фото: Фото: Иван Имгрунт/VK

В этот раз он взял в руки метлу и вышел на набережную. Ну, а чтобы не было тоскливо, прихватил с собой свиту из чиновников.

Подчиненные подержали своего начальника. Фото: Иван Имгрунт/VK

- Поддержание чистоты в городе - наша общая задача. Поэтому с коллегами наводили порядок на набережной города. В ходе уборки тщательно вымыли биошампунем главную променадную улицу города, а заодно протестировали форму дворников, - гордо сообщил Имгрунт.

Иван Имгрунт оценил удобство формы для дворников. Фото: Иван Имгрунт/VK

Фартук, блуза и картуз блюстителя порядка, судя по фото, главе города пришлись к лицу.

Градоначальник остался доволен результатами своего труда. Фото: Иван Имгрунт/VK

- Форма удобная и комфортная, особенно для нашего климата, легкая, не ограничивает движений, - заявил Имгрунт и деловито отметил, что улицы лучше мыть вручную. - Машины не всегда справляются с этой задачей. В ближайшее время расширим штат дворников, которые ежедневно будут мыть променадные зоны.

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