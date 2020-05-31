Торт с изображением главы Ялты в виде Георгия Победоносца взбудоражил соцсети

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт 28 мая отметил свое день рождение. Чиновнику стукнуло 59 лет. Подчиненные, чтобы порадовать шефа, сделали заказ местным кондитерам. Событие заурядное, о сладком подарке народные массы и не узнали бы, но снимки эксклюзивного десерта на своей странице в Facebook догадалась разместить Ирина Романец, руководитель аппарата администрации Ялты.

Фото: скрин страницы Ирина Романец/FB

Чиновница поздравила шефа с именинами и заодно похвалилась приготовленным для него сюрпризом: - А вот такой торт для главы сегодня испекли в кафе MAMAN. Правда шедевр? А какое сходство именинника с Георгием Победоносцем!

Торт и правда хорош, да и градоначальник вылеплен мастерски. Кондитеры постарались на славу. Яркие фото затронули души пользователей соцсети, которые живо прокомментировали пост. Причем некоторые присоединились к дифирамбам в адрес градоначальника, а другие выразили иное мнение:

«Да, уж! Боюсь спросить, кто этот идейный вдохновитель?»; «Фигурки, богатыри, Георгии Победоносцы! Скоро наколки с портретом начальника делать начнут!»; «Ладно вам всем злобствовать - будьте позитивнее! Это просто торт! У человека просто день рождения»;

Иван Имгрунт. Фото: Иван Имгрунт/FB

Сам же глава администрации Ялты Иван Имгрунт, в свой день рождения, судя по постам в соцсети, вел себя скромно. 28 мая он разместил поздравление с православным праздником - Вознесением Господнем. И ни словечка о дне рождения и подаренном десерте.

Мучное же, как показывает опыт крымских чиновников, не только вредно для фигуры, но и репутации. Председатель городского совета Керчи Майя Хужина и ее заместитель Лариса Щербула были вынуждены уйти в отставку из-за выпечки. Под увольнение их подвели фото, которые они также разместили в соцсети

Не с руки стоящим у руля власти и красоваться без особых на то причин. Например, вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову пришлось извиняться за свои фото: чиновник во время пандемии сходил в горы и похвалился нарушением в соцсети.

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