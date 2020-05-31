2020-05-31T19:53:18+03:00
Общество

Торт с изображением главы Ялты в виде Георгия Победоносца взбудоражил соцсети

Сладкий подарок Ивану Имгрунту сделали подчиненные на его день рождения [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Торт получился на славу - красивый и яркий. Фото: Ирина Романец/FBТорт получился на славу - красивый и яркий. Фото: Ирина Романец/FB
Изменить размер текста:

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт 28 мая отметил свое день рождение. Чиновнику стукнуло 59 лет. Подчиненные, чтобы порадовать шефа, сделали заказ местным кондитерам. Событие заурядное, о сладком подарке народные массы и не узнали бы, но снимки эксклюзивного десерта на своей странице в Facebook догадалась разместить Ирина Романец, руководитель аппарата администрации Ялты.

Фото: скрин страницы Ирина Романец/FB

Фото: скрин страницы Ирина Романец/FB

Чиновница поздравила шефа с именинами и заодно похвалилась приготовленным для него сюрпризом: - А вот такой торт для главы сегодня испекли в кафе MAMAN. Правда шедевр? А какое сходство именинника с Георгием Победоносцем!

Торт и правда хорош, да и градоначальник вылеплен мастерски. Кондитеры постарались на славу. Яркие фото затронули души пользователей соцсети, которые живо прокомментировали пост. Причем некоторые присоединились к дифирамбам в адрес градоначальника, а другие выразили иное мнение:

«Да, уж! Боюсь спросить, кто этот идейный вдохновитель?»; «Фигурки, богатыри, Георгии Победоносцы! Скоро наколки с портретом начальника делать начнут!»; «Ладно вам всем злобствовать - будьте позитивнее! Это просто торт! У человека просто день рождения»;

Иван Имгрунт. Фото: Иван Имгрунт/FB

Иван Имгрунт. Фото: Иван Имгрунт/FB

Сам же глава администрации Ялты Иван Имгрунт, в свой день рождения, судя по постам в соцсети, вел себя скромно. 28 мая он разместил поздравление с православным праздником - Вознесением Господнем. И ни словечка о дне рождения и подаренном десерте.

Мучное же, как показывает опыт крымских чиновников, не только вредно для фигуры, но и репутации. Председатель городского совета Керчи Майя Хужина и ее заместитель Лариса Щербула были вынуждены уйти в отставку из-за выпечки. Под увольнение их подвели фото, которые они также разместили в соцсети

Не с руки стоящим у руля власти и красоваться без особых на то причин. Например, вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову пришлось извиняться за свои фото: чиновник во время пандемии сходил в горы и похвалился нарушением в соцсети.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вице-премьер Крыма просит оштрафовать себя за прогулки по лесу во время карантина

В Общественной палате России настаивают на увольнении Евгения Кабанова (подробнее)

Вице-премьер Крыма оскандалился фотографиями своих прогулок на карантине

Пока крымчан штрафуют, Евгений Кабанов купается в море и ходит в горы (подробнее)

Блокадницы остались благодарны: «чиновницы в шубах» рассказали, что подарки для ветеранов покупали за свои деньги

Председатель городского совета Керчи Хужина и ее заместитель Щербула были вынуждены уйти в отставку после скандала с вручением подарков блокадникам, но кто от этого выиграл? (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На границе с Крымом пропал украинский военный
Суд арестовал сбившего полицейского в Ялте жителя Костромы
В Крыму продлили запрет массовых мероприятий
Хроники коронавируса: В Крыму за сутки выявили 10 новых случаев
С 1 июня запустят трехвагонные электрички между Симферополем и Феодосией
Россияне забронировали около 70% номеров в мини-отелях Крыма
Погода в Крыму на 31 мая: дождь и тепло до +23
Крым вошел в топ-5 курортов на отдых летом
В Параде Победы 24 июня примут участие 50 самолетов и вертолетов
В Ялте водитель разыскиваемого Интерполом авто сбил инспектора ДПС
В Крыму перекроют трассу «Симферополь - Ялта»
На 30 мая в Крыму зарегистрировали 6 новых случаев заболевания коронавирусом
В Крыму с 15 июня откроют санатории для туризма
Погода в Крыму на 30 мая: дождь и тепло до +21
В Симферополе произошло ДТП с участием трех автомобилей
Пьяная крымчанка угнала машину знакомого и попалась в руки знакомому инспектору
Фотофакт: Поле для фотосетов в маках пошло на сено
В Симферополе снова начали работать сельскохозяйственные ярмарки
Какая погода ждет Крым в начале лета, рассказали синоптики
Арендаторам госсобственности в Крыму отменили плату еще на месяц
В Феодосии пятилетний мальчик сгорел в частном доме
Сильные ливни и шквальный ветер ожидают Крым на протяжении двух дней
Крымские водохранилища заполнены на 29%
Традиционный «Парад дошколят» в Ялте пройдет в онлайн формате