Блокадницы остались благодарны: «чиновницы в шубах» рассказали, что подарки для ветеранов покупали за свои деньги

ВОПРОС 1. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, председатель керченского горсовета Мая Хужина и ее коллеги решили поздравить живущих в городе блокадников - таких в городе 11 человек - с праздником. В тот же день Хужина выложила в соцсетях фотоотчет, что называется, «о проделанной работе» (подробнее читайте в номере от 1 февраля и на kp.ru).

Она, ее зам Лариса Щербула и глава отдела оргобеспечения Диана Ушакова стоят на снимках в компании пожилой женщины, которой они принесли медаль и подарки, а в руках у них нечто похожее на батон белого хлеба. Несколько дней эти кадры не вызывали большого интереса, но затем в соцсетях пользователи начали распекать «чиновниц в шубах» за хлеб блокадницам - мол, какой цинизм, и что это за подарок такой странный? Отдельное раздражение интернет-сообщества вызвали шубы чиновниц, которые многим показались неуместными в такой ситуации. Люди, мол, голодали, а вы тут в шубах... Хотя в шубах у нас полстраны сейчас ходят. В итоге Хужина удалила снимки со своей страницы, но было поздно - огонь сетевого негодования продолжал разгораться, к делу подключились уже и СМИ.

ВОПРОС 2.ЧТО ЗА БАТОНЫ И ПОЧЕМУ НЕ СНИМАЛИ ШУБЫ?

Спустя некоторое время выяснилось, что никакой это не хлеб, а караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем. Пресс-секретарь горсовета Керчи Диана Ушакова сообщила, что «их специально для блокадников испекла татарская община».

В понедельник Хужина, когда депутаты горсовета отправили ее в отставку, рассказала, что ни копейки бюджетной на подарки не потратила.

Чиновницы не сняли шубы даже для фотосессии. Фото: Мая Хужина/Facebook

- Никаких материальных выплат на это не было предусмотрено. И цветы, и эти караимские пироги, которые не дают никому спать, - все за наш счет, - говорит Хужина. Про шубу тоже не забыла сказать.

- Посмотрите мою новостную ленту, сколько фотографий в кабинете и сколько - по районам, по всем бомжам, по всем ямам... и мне все равно, в чем я там хожу! Я за 4 месяца не могла себе полностью поменять гардероб, чтобы угодить каким-то людям.

Кстати, на улице в тот день было нежарко - 10 градусов тепла и с моря веяло холодом. В такую погоду шуба - самое то.

Почему же в квартирах блокадниц чиновницы фотографировались в верхней одежде? Сами они уверяли, что зашли буквально на пару минут, да и хозяйки не предлагали раздеться. Кстати, если будете смотреть какой-нибудь телесюжет, когда крупный чиновник зимой приходит к рядовому избирателю в гости, то приглядитесь, снимет ли он хоть что-то кроме шапки. Вряд ли, обычно такие встречи проходят на ногах.

ВОПРОС ТРЕТИЙ. ЧТО ГОВОРИТ БЛОКАДНИЦА?

Последние дни Евгения Александровна Прошина живет будто в осаде. В момент начала блокады ей было 5 лет, сейчас 83. Теперь вот держит оборону от журналистов. А они со всех сторон напирают.

- У меня уже нервы не выдерживают, целую неделю вот это вот длится! Уволили их говорят... А за что? Каждый год приходят, поздравляют. А в этом году медаль дали, принесли... Цветы подарили... В этом году пришли сначала соцработники пол-одиннадцатого, принесли полный пакет продуктов - гречка, рис, макароны, сахар, масло, чай. Полная сумка продуктов! .Зачем вот люди не разобравшись, не зная ничего, говорят (про чиновниц. - Ред.).... В этом году вот этот знак нагрудный, очень красивый, знак керченского горисполкома подарили. Букет шикарный и пирог с мясом! Ну не было никаких батонов! Хотя я уверена, что ни один блокадник не был бы оскорблен хлебом - любым, а тут пирог с мясом вкусный! Я так вижу, что их (чиновниц. - Ред.) хотели уволить. Так нашли бы другую причину, а блокадников-то зачем приплели? Так неприятно, такой осадок!

ВОПРОС ЧЕТВЕРТЫЙ. ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ?

Вечером 30 января Хужина выложила в соцсетях фото заявлений об в отставке - свое и Щербулы - после того, как глава Крыма Сергей Аксенов написал - тоже в соцсетях, что «такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти». И далее: «Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов». Конечно, чиновницы, которых выбрали люди, могли не писать заявления по собственному желанию, но и не прислушаться к словам главного человека на полуострове не могли.

Мая Хужина написала заявление об отставке 30 января

И все же на следующий день Хужина сообщила СМИ, что «это была сиюминутная слабость» и уходить она не собирается.

Но в понедельник горсовет согласовал отставку Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы.

- Я солдат, я выполнила приказ, который мне дали, - заявила Хужина журналистам. - Не считаю себя виноватой. Наверное, я все-таки не политик. Я пришла к людям, как человек (55-летняя Хужина до избрания председателем горсовте в октябре прошлого года руководила керченской горбольницей №1), а не как чиновник, не как политик. Я пришла познакомиться с каждым, посмотреть в глаза, каждого обогреть, прижать к себе, сказать: вы теперь чувствуете защиту! И они на самом деле ее почувствовали!

Бдительные пользователи соцсетей углядели, что обертка для цветов с надписями на немецком языке. Фото: Мая Хужина/Facebook

Хужина остается действующим депутатом городского совета.

- Я не держусь за это кресло! За 4 месяца можно было к нему не привыкать. Я остаюсь депутатом, и эти люди (блокадники. – Ред.) все равно ко мне пойдут, - подчеркнула Хужина.

По словам депутата, теперь в соцсетях травят уже ее дочерей: - Я боец, я могу воевать, но сейчас начинается травля старшей дочери, младшей дочери - этого не должно быть.

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