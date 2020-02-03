«Какое они совершили преступление, а?»: Керченские блокадники жалеют уволенных чиновниц в шубах

Одна из 11 блокадников, которые проживают в Керчи, Евгения Александровна Прошина не понимает за что уволили экс-председателя горсовета Маю Хужину и ее зама Ларису Щербулу. На момент блокады Прошиной было всего пять лет, сегодня ей 83 года, а в Керчи женщина живет уже 41 год.

- У меня уже нервы не выдерживают, целую неделю вот это вот! Уволили говорят... за что? Каждый год приходят, поздравляют. А в этом году медаль дали, принесли... В это же самое время... цветы вот, - рассказывает КП-Крым Евгения Александровна.

Чиновницы подарили ветеранам медали, цветы и хлеб. Фото: Мая Хужина / Facebook

По словам блокадницы, сначала с поздравлениями к ней пришли соцработники, которые принесли полный пакет продуктов - гречка, рис, макароны, сахар, масло, чай.

- Зачем вот не разобравшись не зная ничего, говорят.... В этом году вот этот знак нагрудный, очень красивый, знак керченского горисполкома. Шикарный букет и пирог с мясом! Ну никаких батонов-то не было! - продолжает возмущаться Прошина. - Я уверена, ни один блокадник не будет оскорблен хлебом, любым, а тут пирог с мясом!

Евгения Александровна уверена, что кому-то надо было найти зацепку, чтобы уволить чиновниц.

- Какое они совершили преступление, а? Норковые шубы надели? Надо было убрать - сделайте как-то по-другому, зачем вот это раздувать? И нас по всем каналам теперь крутят… кому это надо? Вот прославились! - заключает керчанка.

Следует напомнить, что после громкого скандала вокруг поздравления блокадников Керчи, глава местного городского совета Мая Хужина написала заявление об отставке. Оно последовало после слов главы Крыма, назвавшего ситуацию дикой и потребовавшего уволить чиновников.

Мая Хужина и Лариса Щербула поздравляют блокадницу. Фото: Мая Хужина / Facebook

Однако уже 31 января глава горсовета Керчи сообщила, что заявление об увольнении было сиюминутной слабостью, и она намерена его отозвать поскольку не чувствует своей вины. Ветераны, по мнению Хужиной, остались довольны подарками.

Как бы там не было, а попытку отозвать заявление об отставке сам глава Крыма назвал самодурством.

Мая Хужина и Лариса Щербула поздравляют блокадницу. Фото: Мая Хужина / Facebook

Шквал негативных комментариев, напомним, обрушился на Хужину и ее заместителей 30 января, когда пользователи социальных сетей обратили внимание на фотоотчет о поздравлении блокадников, живущих в Керчи. На снимках, опубликованных в Facebook, чиновники в дорогих шубах дарили ветеранам пироги, медали и цветы. Такой набор общественность посчитала весьма скромным, а наряды чиновников вычурными.

Лариса Щербула и Диана Ушакова поздравляют блокадника. Фото: Мая Хужина / Facebook

Сами сотрудники городского совета объяснили свой внешний вид тем, что просто не успели снять с себя верхнюю одежду, поскольку торопились поздравить других ветеранов. Однако такая трактовка ситуации не устроила ни руководство региона, ни жителей полуострова.

Лариса Щербула и Диана Ушакова поздравляют блокадника. Фото: Мая Хужина / Facebook

На внеочередной сессии местного горсовета, которая состоялась 3 февраля, председатель городского совета Мая Хужина, а также ее заместитель Лариса Щербула сложили полномочия. Депутаты проголосовали за их отставку единогласно.

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