Глава горсовета Керчи и ее зам, ходившие к блокадникам в шубах, уволены

Председатель городского совета Керчи Мая Хужина, а также ее заместитель Лариса Щербула сложили полномочия после скандала с блокадниками. Депутаты проголосовали за ее отставку единогласно на внеочередной сессии, которая состоялась в понедельник, 3 февраля.

Народные избранницы написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Также на сессии выбрали нового зампредседателя горсовета - Ольгу Солодилову, которая будет временно исполнять обязанности главы муниципалитета - до избрания нового на следующем заседании.

Следует напомнить, что после громкого скандала вокруг поздравления блокадников Керчи, глава местного городского совета Мая Хужина написала заявление об отставке. Оно последовало после слов главы Крыма, назвавшего ситуацию дикой и потребовавшего уволить чиновников.

Однако уже 31 января глава горсовета Керчи сообщила, что заявление об увольнении было сиюминутной слабостью, и она намерена его отозвать поскольку не чувствует своей вины. Ветераны, по мнению Хужиной, остались довольны подарками.

Как бы там не было, а попытку отозвать заявление об отставке сам глава Крыма назвал самодурством.

Шквал негативных комментариев, напомним, обрушился на Хужину и ее заместителей 30 января, когда пользователи социальных сетей обратили внимание на фотоотчет о поздравлении блокадников, живущих в Керчи. На снимках, опубликованных в Facebook, чиновники в дорогих шубах дарили ветеранам пироги, медали и цветы. Такой набор общественность посчитала весьма скромным, учитывая, что блокадники были в домашней одежде, а представители власти даже не сняли обувь и шубы.

Сами сотрудники городского совета объяснили свой внешний вид тем, что просто не успели снять с себя верхнюю одежду, поскольку торопились поздравить других ветеранов. Однако такая трактовка ситуации не устроила ни руководство региона, ни жителей полуострова.

55-летняя Мая Хужина - уроженка Керчи, по образованию - врач-невролог. С 1992 года работала в Керченской портовой больнице, в 2013 году перешла в Керченскую горбольницу №1. С 2015 по 2019-й работала в должности заместителя главного врача. В качестве начмеда организовывала оказание помощи жертвам «керченского стрелка» - студентка, который устроил взрыв политехническом колледже (октябрь 2018).

Депутатом городского совета стала в сентябре 2019 года, а в октябре ее выбрали на должность главы муниципалитета.

50-летняя Лариса Щербула - более опытный политик. Она также уроженка Керчи, инженер-конструктор по образованию, долгое время работала в ООО Фирма «Консоль LTD». Депутатский мандат получала трижды еще во времена украинского Крыма (с 2002 по 2014 год), а после Крымской весны заняла кресло председателя горсовета. В 2017 году ушла с должности, а в 2019-м – вернулась уже в качестве зампредседателя.

Обе женщины состоят в партии «Единая Россия».

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