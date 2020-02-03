Просто придрались: Уволенная глава горсовета Керчи не чувствует своей вины перед блокадниками

Несмотря на то, что Мая Хужина уволилась с должности председателя Керченского горсовета по собственному желанию из-за скандала с блокадниками, народная избранница не считает себя виноватой и уверена, что общественность просто придралась к ее гардеробу.

Мая Хужина и Лариса Щербула поздравляют блокадницу. Фото: Мая Хужина / Facebook

Напомним, отставку Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы горсовет согласовал на внеочередной сессии, которая состоялась 3 февраля.

- Я солдат, я выполнила приказ, который мне дали, - заявила Хужина журналистам. - Я не считаю себя виноватой, я уже это говорила. Наверное, я все-таки не политик. Я пришла к людям, как человек, а не как чиновник, не как политик. Я пришла познакомиться с каждым, посмотреть в глаза, каждого обогреть, прижать к себе, сказать: вы теперь чувствуете защиту. И они на самом деле ее почувствовали!

Экс-председатель горсовета подчеркнула, что акцию провели на собственные средства, никаких денег из бюджета на цветы и пироги, которые не понравились общественности, не выделялось.

Лариса Щербула и Диана Ушакова поздравляют блокадника. Фото: Мая Хужина / Facebook

- Никаких материальных выплат не было предусмотрено, это было - и цветы, и эти караимские пироги, которые так не дают никому спать, - все за наш счет, за личный, - подчеркнула депутат. - Посмотрите мою новостную ленту, сколько фотографий в кабинете и сколько - по районам, по всем бомжам, по всем ямам... и мне все равно, в чем я там хожу! Я за 4 месяца не могла себе полностью поменять гардероб, чтобы угодить каким-то людям.

Мая Хужина остается секретарем партийной ячейки «Единой России» в Керчи, а также действующим депутатом городского совета.

- Я не буду ни перед кем оправдываться. Я не держусь за это кресло! За 4 месяца можно было к нему не привыкать. Я остаюсь депутатом, и эти люди (блокадники. – Ред.) все равно ко мне пойдут, - подчеркнула Хужина.

До избрания председателем горсовета Мая Хужина работала начмедом керченской горбольницы и планирует вернуться в медицину, даже если «простым невропатологом».

- И то будет польза. На любом месте я буду людям помогать, - заявила депутат. - Я не политик, я врач. Я хотела всколыхнуть этот город - не получилось.

Она сообщила журналистам, что ее дочери подвергаются травле из-за скандала и попросила не впутывать в политические дрязги детей.

- Я прошу оградить моих детей! Я боец, я могу воевать, но сейчас начинается травля старшей дочери, младшей дочери - этого не должно быть!

Чиновницы подарили ветеранам медали, цветы и хлеб. Фото: Мая Хужина / Facebook

Напомним, что после громкого скандала вокруг поздравления блокадников Керчи, глава местного городского совета Мая Хужина написала заявление об отставке. Оно последовало после слов главы Крыма, назвавшего ситуацию дикой и потребовавшего уволить чиновников.

Однако уже 31 января глава горсовета Керчи сообщила, что заявление об увольнении было сиюминутной слабостью, и она намерена его отозвать поскольку не чувствует своей вины. Ветераны, по мнению Хужиной, остались довольны подарками.

Как бы там не было, а попытку отозвать заявление об отставке сам глава Крыма назвал самодурством.

Шквал негативных комментариев, напомним, обрушился на Хужину и ее заместителей 30 января, когда пользователи социальных сетей обратили внимание на фотоотчет о поздравлении блокадников, живущих в Керчи. На снимках, опубликованных в Facebook, чиновники в дорогих шубах дарили ветеранам пироги, медали и цветы. Такой набор общественность посчитала весьма скромным.

Сами сотрудники городского совета объяснили свой внешний вид тем, что просто не успели снять с себя верхнюю одежду, поскольку торопились поздравить других ветеранов. Однако такая трактовка ситуации не устроила ни руководство региона, ни жителей полуострова.

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