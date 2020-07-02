Из Санкт-Петербурга в Евпаторию отправился первый пассажирский поезд по этому направлению. Как сообщили в пресс-службе оператора железнодорожных перевозок «Гранд сервис экспресс», состав двинулся из Московского вокзала в Санкт-Петербурге 1 июля в 19.16.

По данным перевозчика, все места проданы, поезд заполнен на 100%. Протяженность маршрута – 2 697 километров, а время в пути составит 44 часа. Состав проедет через Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов. Для пассажиров предусмотрено семь плацкартных и пять купейных вагонов. Есть также вагон-ресторан.

Перевозчик отмечает, что во время поездок принимаются необходимые противоэпидемиологические меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, санитарная обработка вагонов в пути проводится каждые два часа.

Напомним, железнодорожное пассажирское сообщение между Крымом и другими регионами России было открыто в декабре 2019 года. Первыми пошли поезда из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь.

С 15 июля запустится еще один маршрут: Москва-Евпатория. Поезда будут ходить через день, а время в пути составит около 35 часов.

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