Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 июля: 11 новых случаев и 1 смерть

ДЕТЕЙ ИЗ РФ НЕ ПРИНИМАЮТ

В Крыму до полной стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе власти приняли решение о приостановке приема организованных групп детей из других регионов России на полуостров.

- Приостановить в гостиницах и иных средствах размещения бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию РК из других субъектов РФ для участия в различных мероприятиях туристической направленности, до стабилизации эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, - говорится в указе на сайте местного правительства.

ОТКРЫТЫ КИНОТЕАТРЫ

С 3 июля сняты ограничения на работу кинотеатров. Коллектив кинотеатров при этом должен носить маски и перчатки, меняя их каждые три часа, перед началом рабочего дня сотрудники должны проходить термометрию.

При этом принимать пищу на рабочем месте персоналу нельзя, как и контактировать друг с другом во время рабочего дня сотрудникам разных отделов. Помещения кинотеатров должны дезинфицироваться каждые два часа.

Посетителям, конечно, на сеансы нужно будет заходить в маске. Правда, неясно, как во время просмотра фильма они будут есть поп-корн.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки на территории Крыма новая коронавирусная инфекция подтверждена у 11 человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- 3 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – при проведении противоэпидемических мероприятий, 2 – прибывших из-за рубежа, 4 – при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, – заявил Аксенов.

Данные Минздрава РК по ситуации с ковидом в регионе. Фото: Минздрав РК.

СКОНЧАЛСЯ ОДИН ЧЕЛОВЕК

Кроме того, один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму. Всего с начала пандемии в республике умер 31 человек с коронавирусом.

Отметим, что в Крыму с начала пандемии зарегистрировано 723 случая COVID-19. 38 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 518 выявлены при обращении за медпомощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 73 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

С выздоровлением из больниц выписаны 565 пациентов, из них 12 за истекшие сутки.

СЕВАСТОПОЛЬ

За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города. Два человека из трех приехали в Севастополь из других регионов России. При проверке на коронавирусную инфекцию тест показал положительный результат.

Третий заболевший несколько дней лечился дома, 29 июня был госпитализирован в инфекционную больницу в крайне тяжелом состоянии и 30 июня скончался.

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