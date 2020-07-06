Жители Каменки установили мусорное пугало и записали обращение к Путину

Жители симферопольского микрорайона Каменка установили мусорное пугало в знак протеста против очередной попытки запустить мусоросортировчный комплекс. Горожане записали видеообращение к президенту РВ Владимиру Путину с просьбой своим волевым решением вынести сортировочную линию за черту города.

- Мы хотим попросить вашего вмешательства в разрешение этого вопроса, - подчеркивается в обращении.

Мусоросортировочный комплекс на улице им. Жени Дерюгиной в симферопольском массиве Каменка был остановлен решением главы Крыма Сергея Аксенова в июне прошлого года. Однако инвестиционное соглашение о его строительстве и договор аренды земли остался в силе. По словам жителей микрорайона, в период самизоляции комплекс запустили в работу без разрешительной документации. Чтобы предотвратить попытки проигнорировать мнение горожан, поддержанное главой Крыма, они требуют исключить комплекс из территориальной схемы обращения с отходами.

Инвестиционное соглашение о строительстве мусоросортировочного комплекса заключено в 2016 году. Он находится в 400 метрах от жилых домов, где по генплану должны быть детский сад и спортивная площадка.

Альтернативной площадки для сбора столичного мусора город предложить не может, а объем большой, по 700 тысяч тонн в год. Возить его без сортировки на полигон в Тургенево экономически нецелесообразно.

Уже два года жителей микрорайона территоризируют мусоровозыФото: Михаил ПАТЛИС

Комплекс установили рядом с жилыми домамиФото: Михаил ПАТЛИС

По генплану здесь должен быть детский садФото: Михаил ПАТЛИС

Вся надежда жителей на главу государстваФото: Михаил ПАТЛИС

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