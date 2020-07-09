Ученые Крыма соединили пользу творога и масла виноградных косточек

Крымские ученые разработали технологию производства творожного продукта, обогащенного маслом виноградных косточек. Готовый продукт не содержит холестерина, но обладает всеми полезными свойствами семян винограда.

- Сейчас мы работаем с маслом из семян винограда, которое обладает большим количеством полезных свойств, - рассказал доктор технических наук, профессор, заместитель директора Агротехнологической академии Крымского федерального университета Юрий Гербер. - Оно содержит биофлавоноиды, антиоксиданты и витамины, которые способствуют нормализации работы системы кровообращения человека, что влияет на состояние всего организма.

Для приготовления 100 граммов творожной массы ученые используют 2 мл масла. Разработанная технология позволяет сохранить все его полезные свойства, что делает обезжиренный творог идеальным для диетического, здорового и спортивного питания.

Помимо масла из виноградных семян, в состав творожной массы входят обезжиренное молоко, культура молочнокислых микроорганизмов, ферменты и кальций. За счет отсутствия животных жиров хранить такой продукт можно дольше, чем традиционный.

- Мы изучали повышение кислотности нашего продукта и сравнивали с творогом 9% жирности. У нас срок годности на несколько дней больше, поскольку в составе нет жиров животного происхождения, а они гораздо быстрее окисляются и, соответственно, творог портится быстрее, – добавила технолог научно-технологического комплекса КФУ Екатерина Ощепкова.

Благодаря полезным свойствам такой творог не заменим для здорового питания. Фото: Пресс-служба КФУ

Продукт соответствует государственному стандарту. Ученые планируют реализовывать данную технологию в собственном цеху и поставлять функциональный творог на прилавки магазинов. Стоимость одного килограмма составит 250 рублей.

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