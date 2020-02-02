Майонез, газировка, косметика: Крымские ученые предлагают варианты применения эфироносных растений

Ученые Крымского федерального университета разрабатывают технологии применения эфироносных растений в пищевой и косметической промышленности. Масляные и водные вытяжки из розмарина, фенхеля, кориандра, базилика и лаванды подходят для изготовления майонезных соусов, прохладительных напитков, средств по уходу за кожей и волосами.

Разрабатывать масляные экстракты и гидродистиляты эфироносов в Академии биоресурсов и природопользования КФУ начали не так давно. Еще 30 лет назад площадь эфиромасличных плантаций Крыма составляла около 10 тысяч гектаров. Сегодня осталась десятая часть. Но все чаще звучат предложения вернуть полуострову былую славу главного производителя эфирных масел. И в этом могут помочь новые продукты на его основе.

- Мы привыкли к тому, что нам постоянно твердят о вреде майонеза для здоровья, а наш - полезен, - рассказывает КП-Крым доцент кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел Академии биоресурсов и природопользования Елена Ножко. - Он положительно воздействует на системы жизнедеятельности всего организма благодаря применению экстрактов крымских эфироносов: розмарина, сельдерея, укропа, базилика, фенхеля, кориандра и других.

Масляный экстракт красного перца дает красивый оранжевый цвет.Фото: пресс-служба КФУ

Каждое растение придает майонезу свой вкус и аромат, и, вдобавок, оказывает оздоровительное и укрепляющее воздействие на весь организм, поскольку все эфироносы содержат огромное количество биологически активных веществ. Органолептические свойства проверяли на магистрах академии: каждому выдали тестовые листы с графами для оценки. По цвету победил красно-оранжевый майонез с экстрактом перца, по вкусу - нежно сиреневый с базиликом.

- Мы изготовили 5-7 видов с масляными экстрактами и гидролатами. Пробовали использовать петрушку, пастернак, но они годятся как добавки. Вкусовые доминанты - розмарин, кориандр, базилик, - уточняет Ножко.

Масляные и водные соединения работают естественными консервантами, и готовый продукт можно месяц хранить в холодильнике. В промышленных масштабах производство такого майонеза не рентабельно, но для санаторно-курортного сектора Крыма соус на основе крымских эфироносов может представлять лечебно-профилактическую ценность: розмарин оказывает тонизирующее воздействие, фенхель и укроп положительно влияют на желудочно-кишечный тракт, базилик укрепляет иммунитет и помогает предотвратить возникновение онкологических заболеваний. Можно регулировать содержание экстрактов и растворов, добиваясь нужной концентрации в пищевом продукте. Но для выверенных лечебных доз нужны дополнительные исследования.

- Есть еще одна идея - заменить масляными экстрактами масло какао в косметической продукции. Такую работу мы только начали, - продолжает Ножко. - Заинтересованных производителей в Крыму хватает, ведь цена на масло какао высокая, а на полуострове есть маслобойня и эфироносы.

Лавандовая газировка добвит сувенирный ряд из аромоподушек и бкетиков от молиФото: Анна КИРИЕНКО

Гидролаты шалфея, розы, лаванды ученые предлагают использовать при производстве освежающих сладких напитков, которые, к тому же, будут обладать оздоровительным эффектом. Еще одно направление для научных изысканий - использование вытяжек из грязей Булганакского грязевого месторождения на Керченском полуострове и рапы розовых солевых озер. В перспективе производство косметических масел из морских водорослей.

Но одно дело получить готовый продукт в баночке и в сосуде, другое - перейти на уровень массового производства, где нужна лицензия и оборудование. Ученые готовы поделиться технологиями, выступать экспертами и консультантами.

- Натуральные продукты питания нужно внести отдельным пунктом в программу продовольственной безопасности страны, - убежден председатель агрокомитета при ТПП Крыма Юрий Комов. - А Крым имеет все условия, чтобы не только гостей, но и крымчан обеспечить тем, что не является условно съедобным продуктом, массово представленным в торговых сетях.

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