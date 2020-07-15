«Артек» начал принимать на отдых детей из Крыма и Севастополя

Международный детский центр «Артек» 15 июля принимает первых детей летом 2020.

Участниками восьмой смены «Остров Дружбы - «Артек» станут 1060 ребят из Крыма и Севастополя. Они будут отдыхать 21 день.

Как сообщили в пресс-службе МДЦ «Артек», внесены изменения в формат работы центра и разработана схема приема детей, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Так, все дети заедут в один день. Воспитанники пройдут медосмотр в два этапа - направляющая сторона организует медосмотр и дистанционную термометрию перед посадкой в транспорт, а в самом МДЦ проходит углубленный осмотр с двойным фильтром.

Директор «Артека» Константин Федоренко сообщил, что лагерь готов на 100% к оздоровительному сезону. Все помещения для проживания, столовые и рекреации оборудованы средствами дезинфекции, также имеются все средства индивидуальной защиты, рекомендованные Роспотребнадзором. Кроме того, за «Артеком» закреплен ряд медучреждений, которые могут оказать помощь, если это понадобится.

В пресс-службе МДЦ также уточнили, что за день до заезда детей проведена дезинфекция с применением спецраствора. С помощью МЧС обработали все прогулочные зоны, спортплощадки, помещения и рекреации, а также транспорт лагеря.

Кадровый состав центра укомплектован. Константин Федоренко подчеркивает, что с детьми будут работать педагоги, у которых не менее года стажа работы в «Артеке».

Три недели воспитанники будут проходить путь в экспедиции «Остров дружбы - Артек», сопровождать детей будет главная героиня книги Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный чулок». Юных крымчан ждет праздник ко Дню вожатого, фестиваль песни «Когда поет Артек», акция «Бессмертный полк», фестиваль культур народов Крыма. Ребята отметят День дружбы и день рождения детского лагеря «Кипарисный».

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