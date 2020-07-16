Школьный экзамен на Украине закончился скандалом из-за вопросов о Крыме

На Украине сдача Внешнего независимого оценивания (аналога российского ЕГЭ) по истории обернулась громким скандалом в киевской школе №90. Одна из учениц решила записать яркие впечатления своих одноклассников об экзаменах на видео. Ролик получился провокационным, поскольку подростки утверждали, что ненавидят крымских татар и ВНО, а один из них заявил, что Крым - это Россия.

В комментариях под видео разразилась настоящая буря, и вскоре видео удалили, но из него успели сделать нарезки, а подросткам и руководству школы пришлось публично извиняться.

- Просим прощения у всего крымскотатарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, что содержится в опубликованном видео нашей выпускницы. В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации по национальному признаку, понимаем недопустимость таких позорных высказываний в чью-либо сторону, - говорится в сообщении администрации школы.

Оказалось, что агрессия выпускников была вызвана тем, что они не смогли ответить на вопросы о крымских татарах во время экзамена.

Подобные вопросы были у школьников на ВНО. Фото: Эльвира Кемал/Facebook

Как утверждает крымский политолог Владимир Джаралла, реакция выпускников ничуть не удивляет, ведь история крымских татар не является частью их истории. Большинство украинцев уже давно считают Крым территорией России.

- Запрещенная в России экстремистская организация меджлис навязывает историю и свою позицию украинскому сообществу, - говорит КП-Крым Джаралла. - Эти люди навязывают свои взгляды большинству. Жители Украины не считают полуостров своей историей, поэтому такая реакция была вполне ожидаемой.

Запрещенный в РФ меджлис, по мнению политолога, постоянно делает на территории Украины политические шаги без особого содержания, пытаясь удержать свое влияние внутри общества крымских татар. Сейчас украинская сторона, отмечает эксперт, столкнулась с такой же ситуацией, как и в Крыму, когда меджлис узурпировал право говорить от имени всех крымских татар, пытаясь добиться финансовой поддержки.

Владимир Джаралла уверен, что изучение в школьной программе темы о крымских татарах - это рычаг для того, чтобы, наконец, добиться признания Крыма частью России:

- Включили подобные темы - и все уже согласны, что Крым - это Россия, лишь бы эти ненужные вопросы убрали из экзаменационных опросников.

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