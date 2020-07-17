Эксперт оценил решение Киева провести административную реформу в Крыму

Решение Верховной рады Украины провести административную реформу в так называемой Автономной Республике Крым, которой не существует, демонстрирует желание официального Киева отвлечь внимание от сложных процессов, говорящих об очередной фазе полураспада незалежной. Такое мнение в комментарии КП-Крым высказал крымский политолог Владимир Джаралла.

- Вопрос о Крыме притянут только для того, чтобы продемонстрировать решительность и последовательность украинской власти. Понятно, что к нам это не имеет никакого отношения, - уверен Джаралла. - Но, там, на севере, никто ничего не забыл и по-прежнему жаждет свести счеты, чтобы просто сорвать злость за свои неудачи.

Эксперт обратил внимание, что об административной реформе на Украине речь шла еще со времен президента Виктора Ющенко. Смысл реформы касался европейского метода местного самоуправления по примеру Польши. А по факту перекроить регионы нужно было таким образом, чтобы сломать идентичность Украины - восток, запад, центр.

- Одним из главных пунктов была ликвидация тогда еще автономного Крыма. Но поскольку у Ющенко никогда ничего не получалось, то реформа заглохла тут же, столкнувшись с региональным сопротивлением, - указал политолог. - Потом к ней возвращались при Януковиче, и сейчас ситуация повторяется с тем же упором на внутриукраинские дела.

К укрупнению административных единиц, по мнению эксперта, официальный Киев толкает резкое сокращение населения, при котором целые районы обезлюдели - молодежь уехала в поисках лучшей жизни, старики вымерли. И вопрос сбора налогов и распределения дотаций стоит достаточно остро. Еще одной подоплекой реформы является желание подорвать самостоятельность регионов, поскольку механизм прихода к власти на Украине остается неизменным - симпатии избирателей теряются очень быстро после избрания на пост президента, и гарант Конституции начинает всеми административными методами пытаться остановить этот процесс. Владимир Зеленский исключением не стал.

- Сейчас на Украине предстоят местные выборы, и в их преддверии очевидно не просто разделение по политическим или региональным, а уже по местечковым интересам, - подчеркнул Джаралла. - Элиты на территориях уже открыто говорят Киеву о желании больших полномочий, что удивительным образом совпадает с требованиями о федерализации, хотя само это слово никто в слух не произносит.

В отличие от соседей за Перекопским перешейком, Крым уже 6 лет живет в реальностях федеративного государства, и получил за это время опыт российской государственности, где права регионов носят столь серьезный характер, что на Украине никогда даже не обсуждался. И у Крыма проблема в том, чтобы уметь пользоваться этими правами, считает эксперт.

Верховная рада Украины утвердила преобразование административных единиц в Автономной Республике Крым, создав 10 районов: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский и Ялтинский. Из названий административных единиц изъято наследие советской эпохи, преобразовав Красногвардейский и Первомайский районы в Курманский, и включив Ленинский и Советский районы в границы Керченского и Феодоссийского. Город Красноперекопск переименован в Яны-Капу, райцентр Красногвардейское - в Курман.

Постановлением предусмотрено, что ликвидация и образование районов на "временно неподконтрольных территориях Автономной Республики Крым", "Донецкой и Луганской областей" будет проводиться по возвращении этих территорий под юрисдикцию Украины.

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