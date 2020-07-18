Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 июля: 12 новых заболевших за сутки

В Республике Крым за истекшие сутки в регионе специалисты диагностировали 12 «свежих» случаев заболевания COVID-19.

Данные Минздрава РК по COVID-19 на 18 июля

Всего, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК, под неусыпным контролем врачей находятся 4321 человек: под динамическим наблюдением на дому – 3438 мужчин, женщин и детей, в стационарах - 404, помещены в обсерваторы – 479 человек.

За время пандемии новой коронавирусной инфекции специалистами Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю дано 943 положительных заключений анализов на Covid-19.

Крымские медики смогли отстоять у грозной болезни 721 человек, которые выздоровели и покинули стены медицинских учреждений.

В городе-герое Севастополе за минувшие сутки не зафиксированы новые случаи коронавируса. Такая оптимистичная статистика, которая озвучена во время туристического сезона, дает основания говорить, что 26 июля в городе-герое состоится праздник, посвященный Дню Военно-Морского флота Российской Федерации.

ВАЖНО

Все прибывшие из стран с неблагополучной эпидемобстановкой по ковиду должны сообщить о своем месте проживания и самочувствии, позвонив на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым (8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12) и регионального Роспотребнадзора (87978-919-11-23).

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